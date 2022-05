Padre que atropelou suspeito de furto diz estar 'consternado e arrependido'

O frei Gustavo Trindade dos Santos, padre da Paróquia São Sebastião de Santo Cruz do Rio Pardo, Interior de São Paulo, disse estar "profundamente consternado e arrependido" de ter atropelado um suspeito de furtar a igreja. A informação foi divulgada nessa quarta-feira (11), através de uma nota da Ordem dos Frades Pregadores e da Diocese de Ourinho.

O caso aconteceu no último sábado (7) e foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens é possível observar o pontífice usar o carro da própria paróquia para deliberadamente atropelar o homem que passava na calçada. As informações são da CNN.

VEJA VÍDEO DA AÇÃO

O indivíduo atingido, identificado como Ângelo Nogueira, foi encaminhado ao hospital após ser preso em flagrante pelo furto de peças de roupas destinadas ao bazar da igreja.

A Polícia estava em busca do padre até a terça-feira (10), pois o veículo usado por ele na ação foi encontrado, mas ele não.

Os órgãos declararam, em nota, que “frei Gustavo está cooperando com as investigações e se colocou à disposição da Justiça para os esclarecimentos necessários e eventual responsabilização”.

“Dado o ocorrido, frei Gustavo, 37 anos de idade e 1 ano de ordenação presbiteral, que iniciou o seu ofício há menos de dois meses, na referida paróquia, foi afastado de suas funções religiosas e se encontra disponível para livremente cooperar com a Justiça”, completaram.

