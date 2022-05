Adriano Imperador diz que apagou fotos com Adriana Belém por causa de contratos publicitários

Adriano Imperador explicou, na tarde dessa quarta-feira (11), por que decidiu apagar das redes sociais as fotos com a delegada Adriana Belém, presa no Rio de Janeiro com quase R$ 2 milhões em espécie.

O ex-jogador alegou em vídeos postados nos stories do Instagram que a decisão de excluir as imagens ao lado da policial, a quem chama de "madrinha", partiu de sua assessora por conta de contratos publicitários.

"Ela ficou preocupada e acabou apagando algumas fotos minhas com a doutora, com medo de atrapalhar os contratos", justificou o atleta.

Imperador complementou ainda que "nunca" deletaria as fotos com Adriana Belém se a questão contratual não fosse um impeditivo, pois se diz grato por tudo que a delegada fez por ele.

"Eu nunca faria isso (de deletar as fotos com ela). Independentemente do que está acontecendo com ela. Ela foi uma pessoa que me ajudou muito na minha carreira e na minha vida. Tenho que agradecer a ela muita coisa, não pouca coisa

Prisão

Adriana Belém foi detida na última terça-feira (10) na Operação Calígula, que investiga uma rede de jogos de azar do bicheiro Rogério de Andrade e do PM reformado Ronnie Lessa, réu pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

Já nessa quarta-feira (10), a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer do Rio de Janeiro a exonerou do cargo que ocupava na Pasta. Ela havia sido nomeada na Pasta Municipal em agosto do ano passado com um salário de R$ 8.345,14.

Antes disso, Adriana foi titular da 16ª DP, na Barra da Tijuca, mas entregou o cargo em janeiro de 2020 após a Operação Intocáveis II, contra milícia no Rio. Na época, a Polícia Civil informou que "a decisão foi tomada para garantir a lisura das investigações conduzidas na unidade distrital".

Ainda em 2020, Adriana Belém foi candidata a vereadora pelo PSC, obtendo 3,5 mil votos no pleito. Considerada “madrinha” do ex-jogador Adriano Imperador (ex-Flamengo e Seleção Brasileira), a então candidata também teve apoio de outros jogadores e celebridades, como Amoroso, David Brazil, Deco, Djalminha, Dudu Nobre, Edmundo, Mc G15 e Xande de Pilares.