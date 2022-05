Padre atropela suspeito de furto a igreja com carro da paróquia em São Paulo

Um padre atropelou homem suspeito de furtar uma igreja Católica em Santa Cruz do Rio Pardo (SP) nesse sábado (7). Câmera de segurança flagrou o momento em que o veículo da paróquia atinge a vítima, arremessada em um imóvel da região. Em seguida, o condutor dá ré e vai embora do local. O padre Júlio Lancellotti divulgou o vídeo no Twitter nesse domingo (8), afirmando que "um crime não justifica o outro". A Polícia Civil investiga o caso, e o responsável por responder por tentativa de homicídio e omissão de socorro, apontou o portal G1. Ainda segunda a publicação, a vítima teve prisão em flagrante decretada, mas está internada em estado grave. O padre não foi encontrado.

