Mulher é assediada em ônibus e reage aplicando golpe mata-leão no suspeito

Praticante de muay thai e crossfit, Bianca Barreto, de 30 anos, ficou conhecida em Belém, Pará, após reagir a um assédio sexual dentro de um ônibus. A auxiliar de cozinha aplicou um "mata-leão" — golpe de estrangulamento usado nas artes marciais — em um homem que estaria a importunando. O momento foi gravado pelos outros passageiros do coletivo, e o vídeo viralizou nas redes sociais.

Ao portal Uol, ela contou que estava indo para casa, no município de Ananindeua, após a aula de muay thai, quando o caso aconteceu. O suspeito, de cerca de 40 anos, embarcou no veículo cinco pontos depois dela, na Avenida Pedro Álvares Cabral.

"Não passei a roleta logo porque o ônibus estava lotado. Ele estava perto de mim. Toda vez que alguém passava a roleta, ele saía e voltava para trás de mim, mesmo tendo espaço para ficar em outro lugar", relatou.

Leia mais País Pastor de Goiatuba que prometeu ressuscitar no 3º dia após a morte é enterrado

A atitude suspeita a fez desconfiar do comportamento do indivíduo, mas a auxiliar de cozinha preferiu aguardar até confirmar que se tratava de um assédio. "Fiz fiz sinal para um passageiro que estava sentado para observar também. Eu sei como são as coisas. As pessoas julgam e dizem que é mimimi", desabafou.

"Geralmente eles não falam nada, ficam roçando o corpo na gente aproveitando o momento que o ônibus está em movimento, quando tem uma freada ou pessoas passando", disse à publicação.

Suspeito confessou crime ao ser imobilizado

Ao ter certeza de que estava sendo vítima de importunação sexual, Bianca desferiu um soco contra o rosto do homem, que, inicialmente, negou o crime, mas pediu desculpas após vários golpes e ao ser imobilizado.

Veja mais País Funcionário do Carrefour é humilhado por gerente enquanto limpa chão de joelhos no MS; veja

O fato de os outros passageiros não se sensibilizarem com a situação foi o que mais a surpreendeu.

"Eles ficavam dizendo: solta, deixa ele descer e mandando o motorista abrir a porta. Outros estavam filmando. As pessoas só pensam nelas mesmas, querem chegar em casa", desabafou

Logo em seguida, uma viatura da Polícia Militar passou ao lado do ônibus e Bianca denunciou o homem aos agentes de segurança. O caso foi registrado na seccional de polícia do bairro Cidade Nova, segundo o portal Uol.

Essa não é primeira vez em que ela é alvo de condutas do tipo, na verdade, é a segunda vez em que é assedia em um coletivo durante o período de um ano, e em ambas reagiu.

Após o vídeo circular nas redes sociais, o homem envolvido no caso, que trajava a farda de uma empresa de eletrônicos, foi reconhecido e despedido do emprego.

"O RH entrou em contato comigo, pois ficou sabendo do caso através de clientes que viram o vídeo nas redes sociais, o reconheceram e cobraram uma providência. Assim que souberam, ele foi demitido". Segundo Bianca, no dia seguinte ao episódio, o homem informou à supervisão que faltaria ao trabalho por ter sido assaltado e "apanhado de bandidos".

A Polícia Civil do Pará confirmou ao Uol que a denúncia foi formalizada e que "o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher". O nome do homem não foi revelado.

O que diz a lei?

Importunação sexual foi considerada crime há três anos, através da Lei 13.718 de 24 de setembro de 2018. É classificada por praticar contra alguém, sem a sua anuência, ato libidinoso com objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. A pena varia de 1 a 5 anos de prisão.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil