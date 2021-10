Funcionário do Carrefour é humilhado por gerente enquanto limpa chão de joelhos no MS; veja

Também segundo o vendedor, ele não notou quando que estava sendo filmado pela cliente, e só descobriu quando as imagens viralizaram.

Contudo, o jovem confirmou que não foi a primeira vez que foi vítima de assédio por parte da mesma gerente.

"Já é costume ela ser assim, desde que chegou. Mas eu não queria mídia, não queria manchar o nome da empresa. Eu tinha outros gerentes muito bons. Eles me deram uma oportunidade, eu quero crescer. Tenho medo de ser demitido", revelou.

"Eles [colegas de trabalho] ficam de brincadeira comigo, fizeram até 'meme'. Poucos ficaram do meu lado. Ninguém nunca me chamou pra perguntar o que aconteceu, para me tranquilizar, ninguém falou nada. Eu não sou de ficar me 'vitimizando', mas acho que merecia pelo menos um pedido de desculpas", explicou.

De vendedor de trufas a destaque de loja

Ainda conforme o jovem, há quatro anos, ele saiu do Acre e foi para Campo Grande, no intuito de tentar ganhar a vida. Na cidade, um gerente do hipermercado lhe ofereceu uma vaga de emprego quando o viu vendendo trufas em um semáforo.

"Eu estava procurando emprego e enquanto isso vendia trufas feitas pela minha mãe. O gerente passou por lá e disse que se eu conseguisse vender tudo naquele dia, ele me daria uma chance. Antes do meio-dia, eu já tinha vendido e liguei para ele, que cumpriu a palavra e me contratou como vendedor de cartão", recorda.

Pedro Henrique afirma que em pouco tempo bateu recordes de vendas e foi promovido. Ele, então, começou duas faculdades, Direito e Administração. No entanto, com o aumento de salário, perdeu uma das bolsas. Sonho

O jovem é filho mais velho de seis irmãos, mora com a esposa, na casa da sogra, e ajuda a mãe a sustentar os irmãos mais novos.