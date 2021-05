Motorista atrasa entrega de vacinas contra a Covid-19 após parar em prostíbulo no Mato Grosso

Um motorista foi preso, na noite de quarta-feira (5), por realizar o transporte embriagado de vacinas contra a Covid-19 e influenza. O servidor da Secretaria de Saúde do município de Santo Antônio do Leste, em Mato Grosso, disse à Polícia que foi para uma casa de prostituição após retirar as doses dos imunizantes no Escritório Regional de Rondonópolis.

Segundo informações do G1, as polícias Militar e Civil foram acionadas para investigar o sumiço do funcionário, que deveria ter entregado as doses das vacinas à secretaria por volta das 15h. O titular da pasta relatou que a equipe de saúde percebeu haver algo de errado após o atraso dele.

Durante as investigações o homem foi visto em um prostíbulo na cidade de Primavera do Leste, a cerca de 140 quilômetros de Santo Antônio do Leste. O servidor público foi abordado pelos agentes de segurança na saída do município. Na ocasião, o motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez e marcas de batom na roupa, informou a Polícia ao portal.

O suspeito foi encaminhado à delegacia e os imunizantes foram entregues ao município para armazenamento.

Conforme a secretaria municipal, as vacinas não foram prejudicadas, porque os policiais levaram as doses para a cidade assim que o motorista foi preso. A pasta disse ainda que afastou o funcionário e abriu um procedimento administrativo para investigar o caso.