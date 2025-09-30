Morre o jornalista e compositor Marceu Vieira, aos 63 anos, no Rio de Janeiro

Morreu nesta segunda-feira (29), no Rio de Janeiro, o jornalista, compositor, escritor e redator Marceu Vieira, aos 63 anos. Ele tratava um câncer no pulmão desde o ano passado e estava internado havia cerca de um mês no Hospital Quinta D’Or.

Formado em jornalismo pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Marceu construiu uma trajetória marcada por talento e dedicação. Passou por redações como Jornal do Brasil, Extra, O Globo, O Dia e também pela TV Globo. Mais recentemente, atuava como redator no programa “Conversa com Bial”.

Apaixonado por samba, Carnaval e pelo Flamengo, Marceu também deixou sua marca na música. Entre suas composições estão “O que é meu”, em parceria com Tuninho Galante e gravada por Nilze Carvalho; “Samba do Esquecimento”, feita com João Pimentel e Teresa Cristina, registrada na voz de Ernesto Pires; e “E vai que dá”, novamente com Galante, gravada por Ana Costa.

Jornalista era exemplo

Além do legado profissional, Marceu cultivou fortes laços de amizade nas redações por onde passou. Em nota de despedida, os filhos, Maria, Mateus e Vitória, destacaram a coragem do pai durante a doença e seu exemplo como ser humano:

"Nosso pai foi e sempre será lembrado como um homem muito amado, um pai extraordinário, jornalista e cronista brilhante, compositor de alma, sambista apaixonado, amigo leal e dono de tantas outras qualidades que enchem nossa memória de orgulho e carinho".

A despedida ao jornalista também mobilizou colegas de profissão. O colunista Ancelmo Gois, com quem trabalhou por mais de uma década, fez questão de registrar a parceria e a amizade construída desde os tempos de Jornal do Brasil.

"Com sua morte eu perco um querido amigo e o jornalismo perde um dos melhores profissionais de sua geração. Mas quem nos deixa é acima de tudo um ser humano adorável, dotado de sentimento e generosidade que tanta falta faz nestes tempos azedos", escreveu.