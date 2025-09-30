Dançarino de 'carreta furacão' cai em telhado, em Minas Gerais

Um dançarino da "carreta furacão" fantasiado de Fofão caiu sobre o telhado de uma oficina, em Itaú de Minas (MG), no último sábado (27). O vídeo da queda tem repercutido nas redes sociais.

O acidente ocorreu no centro da cidade. No vídeo, os dançarinos sobem no muro de uma oficina, um deles se desequilibra e, ao tentar descer, o "Fofão" cai sobre o telhado do imóvel.

Durante o vídeo, é possível ouvir os gritos das pessoas que viam a apresentação. O artista não se feriu, mas o impacto deixou o telhado da oficina danificado.

O dançarino estava acompanhado de um colega fantasiado de Patatá. Logo após o corrido, os dois saíram correndo e voltaram a se apresentar normalmente.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.