Dançarino de 'carreta furacão' cai em telhado, em Minas Gerais
Sem ferimentos após a queda, o artista volta a se apresentar normalmente
Escrito por
Gabriel Bezerra* producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:15)
Um dançarino da "carreta furacão" fantasiado de Fofão caiu sobre o telhado de uma oficina, em Itaú de Minas (MG), no último sábado (27). O vídeo da queda tem repercutido nas redes sociais.
O acidente ocorreu no centro da cidade. No vídeo, os dançarinos sobem no muro de uma oficina, um deles se desequilibra e, ao tentar descer, o "Fofão" cai sobre o telhado do imóvel.
Durante o vídeo, é possível ouvir os gritos das pessoas que viam a apresentação. O artista não se feriu, mas o impacto deixou o telhado da oficina danificado.
O dançarino estava acompanhado de um colega fantasiado de Patatá. Logo após o corrido, os dois saíram correndo e voltaram a se apresentar normalmente.
*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.
