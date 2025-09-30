Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Dançarino de 'carreta furacão' cai em telhado, em Minas Gerais

Sem ferimentos após a queda, o artista volta a se apresentar normalmente

Escrito por
Gabriel Bezerra* producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:15)
País
Uma montagem com duas fotos, do lado esquerdo o momento em que o dançarino caio sobre o teto e do lado direito no momento em que ele está em cima do muro
Legenda: Dançarino da carreta furacão cai de telhado em Minas Gerais, vídeo da queda viraliza
Foto: Reprodução/Redes sociais

Um dançarino da "carreta furacão" fantasiado de Fofão caiu sobre o telhado de uma oficina, em Itaú de Minas (MG), no último sábado (27). O vídeo da queda tem repercutido nas redes sociais. 

O acidente ocorreu no centro da cidade. No vídeo, os dançarinos sobem no muro de uma oficina, um deles se desequilibra e, ao tentar descer, o "Fofão" cai sobre o telhado do imóvel. 

Durante o vídeo, é possível ouvir os gritos das pessoas que viam a apresentação. O artista não se feriu, mas o impacto deixou o telhado da oficina danificado.

O dançarino estava acompanhado de um colega fantasiado de Patatá. Logo após o corrido, os dois saíram correndo e voltaram a se apresentar normalmente. 

*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.

Assuntos Relacionados
Imagem mostra fábrica clandestina em Americana
País

Polícia apreende 17,7 mil produtos em fábrica clandestina de bebidas em SP

Segundo as investigações, o imóvel era usado para falsificar e envasar uísque, gim e vodka

Renato Bezerra
Há 3 minutos
selfie de Marceu Vieira, com a camisa do flamengo. ele tinha 63 anos
País

Morre o jornalista e compositor Marceu Vieira, aos 63 anos, no Rio de Janeiro

O profissional tratava um câncer no pulmão

Redação
Há 1 hora
Sandro Rogério Pardini e Ruy Ferraz Fontes
País

Subsecretário é alvo de investigação da morte de ex-delegado em SP

Sandro Rogério Pardini foi um dos nove alvos de mandados de busca e apreensão, cumpridos pela Polícia Civil na segunda-feira (29)

Redação
Há 1 hora
Uma montagem com duas fotos, do lado esquerdo o momento em que o dançarino caio sobre o teto e do lado direito no momento em que ele está em cima do muro
País

Dançarino de 'carreta furacão' cai em telhado, em Minas Gerais

Sem ferimentos após a queda, o artista volta a se apresentar normalmente

Gabriel Bezerra*
Há 1 hora
Imagem mostra avião decolando no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com cones de segurança na pista e uma ponte ao fundo, sob céu nublado.
País

Óleo na pista fecha aeroporto Santos Dumont, no RJ

Dezenas de voos foram cancelados ou estão atrasados nesta manhã de terça-feira (30)

Redação
Há 2 horas
Imagem de duas garrafas de bebidas alcoólicas para matéria sobre São Paulo confirma três mortes por intoxicação por metanol
País

São Paulo confirma 3ª morte por consumo de metanol em bebidas alcoólicas 'batizadas'

Outros sete casos estão sendo acompanhados pelo Centro de Vigilância Sanitária (CVS) do Estado de SP

Redação
29 de Setembro de 2025
Ana Joyce tem 14 anos e sonhar cursar medicina na USP
País

Acreana superdotada de 14 anos é aprovada em 14 cursos superiores

Apesar de conquistas em oito universidades públicas, jovem mira medicina na USP e se prepara para o Enem 2026

Redação
29 de Setembro de 2025
Imagem mostra dois copos de vidro com bebida alcoólica e um pedaço de limão ao lado
País

Metanol importado pelo PCC pode ter sido usado em bebidas adulteradas em São Paulo, diz associação

Associação Brasileira de Combate à Falsificação acredita que o metanol encontrado nas bebidas seja o mesmo usado para batizar combustíveis

Redação
28 de Setembro de 2025
Imagem mostra recipientes transparentes semelhantes aos de um laboratório com líquido translúcido amarelado, o metanol, em um fundo branco.
País

O que é metanol e o que se sabe sobre as mortes após ingestão de bebida alcoólica com a substância

Os dois casos com mortes ocorreram na cidade de São Paulo e em São Bernardo do Campo

Redação
28 de Setembro de 2025
Foto do influenciador Gabriel Spalone, preso por esquema ilegal de Pix, sorrindo, de blusa social branca e braços cruzados.
País

Influenciador suspeito de desviar R$ 146 milhões no Pix passará por audiência de custódia

O empresário foi preso na Argentina, um dia após ser capturado e solto no Panamá

Redação
28 de Setembro de 2025
Montagem de fotos de Maurício Camisotti e Antônio Antunes, o 'careca do INSS', presos por envolvimento na fraude que desviou recursos do instituto
País

STF mantém prisão preventiva de 'careca do INSS' e empresário suspeito de fraude

Investigados desviaram recursos de aposentadorias e benefícios do INSS, segundo Polícia Federal

Redação
28 de Setembro de 2025
Imagem do influenciador Gabriel Spalone, preso por suspeita de desvio milionário via Pix.
País

Influenciador suspeito de desviar R$ 146 milhões via PIX é preso novamente

Gabriel Spalone foi incluído em lista da Interpol e detido em Buenos Aires

Redação
28 de Setembro de 2025
Gabriel Spalone é um homem jovem, branco, de cabelo preto e que usa óculos escuros e camisa amarela estampada.
País

Pouco após ser detido no Panamá, influenciador suspeito de desviar milhões via PIX é solto

Gabriel Spalone é suspeito de participar de um esquema que desviou R$ 146 milhões de bancos e empresas

Redação
27 de Setembro de 2025
Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, usando óculos e camisa branca social, durante entrevista.
País

Ministro da Saúde socorre paciente após desmaio em avião

O episódio ocorreu no Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek, na capital federal

Redação
27 de Setembro de 2025
Duas pessoas estão atrás de um balcão em um ambiente coberto, possivelmente em um evento ou feira. Em primeiro plano, há várias garrafas de bebidas alcoólicas visíveis. Ao fundo, há uma geladeira branca, estruturas metálicas no teto e estandes iluminados.
País

Uma pessoa morre e oito são internadas em São Paulo por intoxicação por metanol; entenda

As notificações chegaram ao Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox)

Redação
27 de Setembro de 2025
Edifício do Banco do Brasil no Distrito Federal.
País

Funcionário do Banco do Brasil cobrou R$ 1 milhão para ceder credenciais e permitir fraudes

O caso é investigado como invasão de dispositivo informático e associação criminosa.

Redação
27 de Setembro de 2025
Imagem da orelha ferida de uma menina de três anos, ao lado de uma publicação sobre o procurado Linneker Steven Siqueira Ramos Silva, feita pelo disque denúncia
País

Veja o que se sabe sobre menina de 3 anos agredida violentamente no RJ

A criança teve traumatismo craniano. O agressor segue foragido

Geovana Almeida*
27 de Setembro de 2025
Imagem da cena do acidente para matéria sobre MK Bernardino atropela motociclista com Porsche em SP.
País

Com sinais de embriaguez, MK Bernardino atropela motociclista em SP

Influenciador, que dirigia Porsche, tentou fugir do local do acidente

Redação
26 de Setembro de 2025
Cachorro baleado no Rio de Janeiro, com pata machucada utilizando uma tala, acostumado ao sol em calçada ao lado de uma pessoa, refletindo cuidado e proteção.
País

Cachorro 'jurado de morte' é baleado em favela no Rio de Janeiro

Foi o segundo cão baleado na Cidade em 24 horas

Geovana Almeida*
26 de Setembro de 2025
Imagem mostra policiais durante operação contra o PCC
País

Polícia Civil deflagra operação contra o PCC em São Paulo

Oficiais cumprem dois mandados de prisão e seis de busca e apreensão

Redação
26 de Setembro de 2025