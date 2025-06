Mensagens para Sexta-feira 13: veja 7 frases divertidas para 'brincar' com a data Com bom humor e sem reforçar estigmas, o Diário do Nordeste separou sete frases ajudam a entrar no clima da data mais mística do calendário

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br 13 de Junho de 2025 - 07:51 (Atualizado às 07:52)