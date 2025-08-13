Mãe suspeita de deixar bebê sozinha para ir a baile funk tem prisão mantida: 'Repugnante', diz juiz

A jovem Vanusa Moura Ferreira, de 23 anos, teve a prisão preventiva mantida nessa terça-feira (12) pela Justiça do Rio de Janeiro. Ela foi detida no último domingo (10) após deixar a filha sozinha, um bebê de oito meses, para ir a um baile funk na comunidade carioca Jardim Novo, em Realengo.

Na audiência realizada na Central de Audiência de Custódia, em Benfica, o juiz Danilo Nunes Cronemberger Miranda avaliou o crime da suspeita como "repugnante" e recomendou que ela seja mantida sob proteção no presídio, já que a mesma informou que está sendo ameaçada por outras detentas, conforme o jornal O Globo.

"É repugnante a conduta da custodiada, que ocasionou, infelizmente, a morte da menor Valentina", destacou o jurista sobre a gravidade do delito.

Bebê ficou aos 'cuidados' do irmão de 5 anos

Segundo o colunista Ancelmo Gois, no último sábado (9), Vanusa saiu de casa para se divertir com amigos na festa e deixou a bebê com o irmão mais velho, uma criança de somente 5 anos.

A jovem ainda é mãe de outras duas crianças, que moram com os avós paternos em Marabá (PR).

Bebê engasgou com leite e morreu

Ao retornar para casa, na manhã de domingo, Vanusa encontrou os vizinhos em frente a porta do imóvel. Ela foi avisada que a bebê engasgou ao tomar leite numa mamadeira.

A suspeita levou a filha à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Magalhães Bastos, onde a equipe de saúde constatou que a criança apresentava rigidez cadavérica — processo que se inicia, em média, entre 2 a 6 horas após o falecimento, conforme o cirurgião geral Vinicius de Borba Marthental ao portal Uol.

Não foram realizados exames no corpo, mas os profissionais do local suspeitaram de maus-tratos e, seguindo o protocolo do unidade, acionaram a Polícia Militar.

Casa insalubre e inadequada para bebê

Acompanhados de Vanusa, os agentes da corporação e da perícia médica foram à residência dela, onde relataram ter encontrado um ambiente insalubre e inadequado para uma criança de 8 meses.

O que diz a suspeita?

Em depoimento, a jovem disse que ocasião foi a primeira em que deixou os filhos sozinhos em casa. Segundo ela, geralmente as crianças ficavam sob os cuidados da irmã dela quando tinha que sair.

No entanto, na madrugada de sábado a familiar estaria trabalhando e não poderia ficar com os dois, então Vanusa teria resolvido deixá-los sem responsável para ir ao baile funk.

Informada do ocorrido por vizinhos da mulher, uma tia do menino de 5 anos o levou para casa e segue como responsável dele.