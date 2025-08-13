Diário do Nordeste
Explosão em fábrica em Quatro Barras deixa 9 mortos e 7 feridos, confirma empresa

Incidente foi descrito pelos bombeiros como uma "detonação acidental"

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Explosão em fábrica
Legenda: O incidente ocorreu nas instalações da Enaex Brasil, antiga Britanite, por volta de 5h50 da manhã
Foto: Divulgação Bombeiros / PR

A empresa Enaex Brasil confirmou, na noite desta quarta-feira (12), que nove pessoas morreram na explosão ocorrida em sua fábrica de materiais explosivos em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba. 

Além dos mortos, outras sete pessoas ficaram feridas, informou a empresa. O incidente foi descrito pelos bombeiros como uma "detonação acidental".

"Expressamos nossas mais sinceras condolências às suas famílias, amigos e colegas de trabalho. As investigações das causas do acidente estão em curso. A Enaex Brasil permanece à disposição das autoridades a fim de contribuir para o esclarecimento do ocorrido. Novos comunicados serão publicados de forma ativa e transparente, conforme confirmações oficiais", disse a empresa em nota divulgada com nome das vítimas.

