Explosão em fábrica em Quatro Barras deixa 9 mortos e 7 feridos, confirma empresa

A empresa Enaex Brasil confirmou, na noite desta quarta-feira (12), que nove pessoas morreram na explosão ocorrida em sua fábrica de materiais explosivos em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba.

Além dos mortos, outras sete pessoas ficaram feridas, informou a empresa. O incidente foi descrito pelos bombeiros como uma "detonação acidental".

"Expressamos nossas mais sinceras condolências às suas famílias, amigos e colegas de trabalho. As investigações das causas do acidente estão em curso. A Enaex Brasil permanece à disposição das autoridades a fim de contribuir para o esclarecimento do ocorrido. Novos comunicados serão publicados de forma ativa e transparente, conforme confirmações oficiais", disse a empresa em nota divulgada com nome das vítimas.

Exames de DNA

O secretário de segurança pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, informou que os corpos foram fragmentados com a explosão, e será preciso realizar exames de DNA das vítimas para sua identificação.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a empresa atuava de acordo com as leis na operação com explosivos e tinha as autorizações devidas para isso.