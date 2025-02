Mãe de jovem encurralado em incêndio de fábrica de fantasias diz que reconheceu filho pela TV: 'Eu me desesperei'

A vendedora Carla Gomes da Cruz descobriu que o filho, Wesley da Cruz Ricardo, de 27 anos, era uma das vítimas de incêndio que atingiu fábrica através da televisão. Ao acompanhar uma transmissão ao vivo no Bom Dia Rio, ela viu o filho pedindo socorro diante de uma das janelas de fábrica de fantasias em Ramos, na Zona Norte do Rio de Janeiro. As informações são do g1.

Apesar do susto, Wesley conseguiu escapar do incêndio na fábrica Maximus Confecções, que ficou destruída na manhã desta quarta-feira (12). No entanto, está internado em estado grave no Hospital Municipal Souza Aguiar.

Em entrevista à TV Globo, Carla revelou que se desesperou com a imagem. "Eu estava dormindo e uma cliente me ligou e mandou eu ligar a TV. Quando eu liguei, vi a cena do meu filho pedindo socorro e ajuda. Eu reconheci na hora que era ele", afirmou.

"Eu me desesperei! Comecei a gritar, chamei meus vizinhos e liguei para o meu esposo. Mas, graças a Deus e os Orixás, o meu filho está bem. Ele está no balão de oxigênio, está lucido e o pior já passou. Ele está bem. Foi um susto, mas ele está bem". Carla Gomes da Cruz Vendedora

Wesley chegou a inalar muita quantidade de fumaça e, por isso, foi hospitalizado. Enquanto estava na fábrica, ele utilizou uma toalha molhada para respirar. O Corpo de Bombeiros resgatou ele e outras três pessoas por uma escada da corporação.

Após o resgate, ele chegou a ligar para Carla e disse que ela estava bem. Mais de vinte pessoas ficaram feridas, enquanto dez estão em estado grave.