Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de tintas na zona norte de SP

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de tintas na zona norte de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (12). O Corpo de Bombeiros informou que não há feridos.

Segundo informações da corporação, o fogo começou por volta das 17h no galpão, que fica localizado na Rua Sampaio Correia, 120. Para combater as chamas, oito viaturas dos bombeiros foram acionadas. Os agentes alertaram que há riscos de explosões por conta do material da fábrica.

Por segurança, um cordão de isolamento foi realizado na via. As chamas se espalharam e puderam ser vistas da Marginal Tietê.

De acordo com testemunhas, os funcionários do estabelecimento conseguiram sair antes de o fogo se alastrar pela fábrica. "Começaram a gritar fogo, fogo e nós corremos para lá com os extintores. Mas, quando chegamos na porta, não tinha mais jeito. O fogo já tinha se espalhado e começaram as explosões", disse Geraldo Cesário Silvestre, que trabalha em frente ao galpão industrial.

"Escutamos uma explosão e achamos até que era o pneu da carreta que tinha estourado. Quando desci para ver, o fogo já estava bem alto, chegando no telhado", afirmou Adelcio Pereira da Silva.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.