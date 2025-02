Império Serrano e outras escolas afetadas por incêndio em fábrica no RJ não serão rebaixadas, diz Eduardo Paes

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou que as escolas de samba atingidas pelo grave incêndio em uma fábrica de fantasias na manhã desta quarta-feira (12) não serão afetadas ou rebaixadas. Segundo ele, o pedido foi feito a Hugo Jr, presidente da Liga RJ, já que três escolas da Série Ouro tiveram materiais atingidos pelas chamas.

Dessa forma, Império Serrano, Unidos da Ponte e Unidos de Bangu serão 'hors concours' no desfile de 2025, sem possibilidade de rebaixamento ou de serem alçadas para o Grupo Especial. "Já tomamos a decisão de que, independente de qualquer coisa, as escolas não serão rebaixadas no carnaval desse ano. Havendo possibilidade de desfilar, as três serão consideradas 'hors concours'", escreveu ele nas redes sociais.

As outras 13 escolas que fazem parte da Série Ouro, no entanto, poderão ser rebaixadas, ao que o presidente da Liga RJ definiu como um "competição fundamental". Hugo Jr concedeu entrevista à coluna do jornalista Bruno Chateubriand, da revista Veja Rio.

Feridos em incêndio

As informações apontam que ao menos 22 pessoas ficaram feridas no incêndio, 9 delas em estado grave e internadas no Hospital Estadual Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Outras quatro, sendo duas em estado grave, estão no Hospital Municipal Souza Aguiar.

Além disso, segundo publicação da Veja Rio, outras pessoas que estiveram no local do incêndio estão sendo atendidas no CER da Ilha do Governador, no Hospital de Bonsucesso e no Hospital Municipal Salgado Filho.

Já conforme apuração da TV Globo, o acesso à fábrica era complicado, com corredores estreitos, o que impediu a aproximação de caminhões equipados com escadas especializadas. Bombeiros correram com escadas portáteis para retirar os funcionários. As vítimas foram resgatadas instantes antes de o fogo alcançar o andar onde estavam.

Um dos sobreviventes relatou que as chamas começaram no térreo. “Foi tudo muito rápido, engoliu tudo!”, disse ele em entrevista à TV Globo.

Trabalhos para o Carnaval

Os bombeiros foram acionados às 7h39 para atender a ocorrência na Maximus Confecções, localizada na Rua Roberto Silva, 145. A fábrica é a principal fornecedora de fantasias para as escolas de samba da Série Ouro e da Intendente Magalhães. O Império Serrano informou que toda a sua produção estava armazenada no galpão.

Além disso, a empresa também confeccionava camisas de alas e uniformes para as forças de segurança do Rio de Janeiro.

A TV Globo apurou ainda que a fábrica operava 24 horas por dia, com diferentes turnos, para dar conta da demanda a poucos dias dos desfiles. No momento no incêndio, havia pessoas dormindo no local em razão da rotina intensa de trabalho.