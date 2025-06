Lama 'amorteceu' queda de balão em Santa Catarina, relatam sobreviventes

Um casal de curitibanos que estava no balão que caiu em Santa Catarina revelou que o impacto da queda foi amortecido pela lama. O acidente ocorreu no município de Praia Grande, no último sábado (21), resultando na morte de oito pessoas.

Em depoimento ao g1, o engenheiro Victor Hugo Mondini Correa e a médica veterinária Laís Campos deram detalhes de como conseguiram sobreviver ao incêndio que fez a estrutura despencar após cerca de quatro minutos no ar. Eles fazem parte do grupo de 13 sobreviventes.

Legenda: Victor Hugo Mondini Correa e Médica veterinária Laís Campos Paes fazem parte do grupo de 13 sobreviventes Foto: Divulgação/NSC TV

"A lama amorteceu a nossa queda. A gente conseguiu evitar mais lesões por causa dessa lama", disse Correa.

"A gente sabe que vai lembrar disso a vida inteira. Isso não vai sair da cabeça, não existe essa função de deletar, né? E é isso. A gente vai aos poucos organizando a cabeça para poder seguir em frente, agradecendo por estarmos vivos, mas muito tristes pelas pessoas que não conseguiram". Victor Hugo Mondini Correa Engenheiro

Laís apontou que era a primeira vez do casal voando em um balão e, por isso, eles demoraram a entender o que estava acontecendo quando a estrutura começou a descer. "A gente não sabia se aquilo era normal ou não".

Situação dos sobreviventes

O acidente foi registrado por volta das 9h30 de sábado. A maioria dos passageiros conseguiu sair a tempo quando já estavam próximos do solo. No entanto, oito pessoas morreram, segundo contagem da Polícia Civil.

Quatro foram carbonizadas no cesto e outras quatro morreram ao saltar do balão ainda em grande altitude.

Legenda: Nas imagens que circulam do acidente nas redes sociais é possível ver balão de ar quente no céu, com fumaça saindo da parte superior. Foto: Reprodução Redes Sociais

Dos 13 sobreviventes, cinco feridos foram encaminhados ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, dois com queimaduras de 2º grau. O hospital disse que três mulheres e dois homens, todos com ferimentos leves, foram devidamente atendidos, medicados e já receberam alta hospitalar.

O balão era da empresa Sobrevoar, que disse, em nota, cumprir todas as normas estabelecidas pela Anac. Nas redes sociais, a empresa destacou que não tinha registros de acidentes anteriores. A cidade de Praia Grande é um destino tradicional para a prática de balonismo.