Incêndio em fábrica de óleo lubrificante no Rio de Janeiro é encerrado após 28 horas

O incêndio em uma fábrica de óleo lubrificante da Cosan, no Terminal da Ribeira, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio de Janeiro, levou cerca de 28 horas para ser encerrado desde o último sábado (8). Ao todo, mais de 116 bombeiros militares e agentes da Defesa Civil Estadual, além de 20 unidades operacionais e mais de 35 viaturas, participaram da ação de combate às chamas.

Segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo, escadas e plataformas mecânicas de última geração foram disponibilizadas para o socorro, além de drones com câmera térmica que auxiliaram no monitoramento das áreas mais quentes.

Já durante o domingo (9), o trabalho de rescaldo, que consiste no resfriamento capaz de evitar novos focos de incêndio, também foi conduzido pelas equipes responsáveis. Conforme declaração do governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro, a ação rápida e coordenada auxiliou no combate.

"A Defesa Civil Estadual coordenou uma força-tarefa, montada pelo Governo do Estado, que acompanhou de perto os trabalhos para garantir decisões ágeis e eficazes durante toda a operação", também ressaltou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Tarciso Salles.

Relatórios e investigação

Agora, a investigação das causas do incêndio devem ser investigadas pelo Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ), enquanto um relatório técnico detalhado sobre a operação da fábrica deve ser disponibilizado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) ainda nesta segunda (10). Causas do fogo e impactos ambientais na região também devem ser analisadas.

O instituto, inclusive, identificou resíduos oleosos por conta do carregamento do material atingido para a água. Já a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio da Capital do MPRJ também apura as responsabilidades pelo incidente.