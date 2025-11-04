Diário do Nordeste
Hytalo Santos participa da primeira audiência de instrução

Influenciador e o marido, Israel Vicente, acompanham sessão de forma virtual; defesa deve pedir novo habeas corpus.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Colagem que mostra o influenciador Hytalo Santos e o marido sendo levados até a delegacia.
Legenda: Segundo os advogados do casal, será protocolado um novo pedido de habeas corpus, com o objetivo de garantir a liberdade dos réus.
Foto: Reprodução.

O influenciador Hytalo Santos participa nesta terça-feira (4) da primeira audiência de instrução do processo em que é acusado de produzir conteúdos pornográficos com adolescentes. O marido dele, Israel Vicente, também acompanha a sessão, realizada de forma virtual.

Os dois estão presos desde agosto na Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, o presídio do Roger, em João Pessoa. A audiência ocorre no Fórum Criminal de Bayeux, onde serão ouvidas testemunhas de acusação e defesa.

Segundo os advogados do casal, será protocolado um novo pedido de habeas corpus, com o objetivo de garantir a liberdade dos réus, de acordo com o g1. Em outubro, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já havia negado um pedido semelhante.

Hytalo e Israel podem ou não ser ouvidos nesta fase do processo — a decisão caberá ao juiz responsável pela audiência.

Entenda o caso

A 2ª Vara Mista de Bayeux aceitou parcialmente a denúncia apresentada pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e tornou o casal réu pelos crimes de produção de material pornográfico com crianças e adolescentes.

Outros três crimes — entre eles, exploração sexual e tráfico de pessoas — foram desmembrados e seguem em análise pela Vara Criminal do município.

De acordo com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), as investigações apontam para um esquema estruturado e premeditado de exploração sexual, com uso de promessas de fama, presentes e vantagens financeiras para atrair adolescentes em situação de vulnerabilidade.

O Ministério Público também citou práticas de controle rígido sobre as rotinas das vítimas e a realização de procedimentos estéticos e tatuagens sexualizadas. Além das acusações criminais, o órgão pede uma indenização coletiva de R$ 10 milhões pelos danos causados.

O caso veio à tona após vídeo de Felca

A denúncia ganhou repercussão nacional em agosto de 2025, após o youtuber Felca publicar um vídeo sobre a “adultização” de menores nas redes sociais. Ele citou diretamente Hytalo Santos, que já era investigado desde 2024 pelo MPPB.

A repercussão levou a Justiça paraibana a determinar o bloqueio dos perfis do influenciador, a desmonetização de seus conteúdos e a proibição de contato com adolescentes mencionados nas investigações.

Moradores do condomínio onde ele morava também relataram festas com menores, consumo de álcool e comportamento sexualizado.

O caso reacendeu o debate sobre a falta de regulamentação de conteúdos digitais com menores de idade. Após a repercussão, autoridades e parlamentares passaram a discutir novas medidas de controle.

