Homem faz transplante de fígado após contrair febre amarela em viagem de trabalho

Um trabalhador peruano precisou realizar um transplante de fígado após contrair febre amarela. O caso aconteceu em Monte do Carmo, mas ele foi internado em um hospital particular de Brasília, no Distrito Federal, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO). O g1 detalhou que o quadro clínico dele é considerado estável.

O paciente, de 35 anos, foi para Tocantins a trabalho. Com o diagnóstico, ele passou a ser acompanhado pelo Ministério da Saúde.

Devido ao período sazonal da transmissão da febre amarela, concentrado entre dezembro a maio, as ações de vigilância foram intensificadas.

Com a confirmação do caso em Monte do Carmo, a Diretoria de Vigilância das Doenças Vetoriais e Zoonoses da SES-TO fará visita técnica ao município, buscando realizar uma investigação in loco.

"Sempre que nós temos um caso [diagnosticado] isso sinaliza que o vírus está circulando naquela região. Então é importante reforçar que a principal ação de prevenção que nós temos é a vacina". Christiane Bueno Hundertmarck Gerente de Vigilância das Arbovisores

Febre amarela

O Ministério da Saúde confirmou que o total de casos desde julho de 2024 chegou a nove no País, com cinco mortes, todas ocorridas em São Paulo.

Segundo a pasta, os estoques da vacina estão regulares, com envios realizados conforme as solicitações dos estados, que são responsáveis pela distribuição aos municípios.

Em 2024, o Ministério da Saúde distribuiu 20.882.790 doses da vacina contra a febre amarela e registrou a aplicação de 6.655.319. Em 2025, foram distribuídas 3.201.800 doses e aplicadas 170.336.

