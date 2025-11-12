'Eu na antena parabólica': Personagem de meme reconstrói casa após enchente

“Eu na antena parabólica”. Você já ouviu falar neste meme? Talvez os usuários mais antigos do X lembrem o nome de Mônica Trintin. Hoje com 27 anos, a mulher do Rio Grande do Sul viralizou na rede social em 2012 após postar uma foto ao lado da antena parabólica da casa da tia.

O nome de Mônica voltou a aparecer nos últimos meses, e ela foi entrevistada pelo g1 nesta semana. Ela perdeu a casa nas enchentes do Rio Grande do sul no ano passado e relembrou o meme no X para pedir ajuda para reconstruir a residência destruída.

"Bom dia, pessoal, estou viva, eu existo! Muito obrigada aos meus seguidores" Mônica Trintin

Com menos de 10 dias, 395 pessoas ajudaram em vaquinha criada por Mônica. Até a manhã desta quarta-feira (12), ela soma R$ 13.944,88. A meta é chegar aos R$ 15 mil.

Protagonista de meme

Mônica usa as redes sociais para mostrar suas conquistas na reconstrução da casa e na compra dos novos móveis.

A jovem é uma pessoa com deficiência intelectual, mora com o marido e trabalha meio período em uma indústria da região, recebendo meio salário.

O retorno às redes sociais fez o meme renascer. “As pessoas gostam, curtem, compartilham. Eu começo a postar bastante coisa, e elas lembram de mim”, afirmou a jovem em entrevista ao g1.