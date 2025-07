Criminosos sequestram pai e filha em estacionamento de shopping em SP

Um pai e uma filha, de 60 e 24 anos respectivamente, foram sequestrados e roubados, nesta segunda-feira (14), no estacionamento de um shopping em Santo André, na Região Metropolitana de São Paulo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), os suspeitos invadiram o carro da família dentro do estacionamento, exigiram que eles deixassem o local e só os liberaram após efetuarem transações bancárias.

Os criminosos roubaram quantias que somaram R$ 82 mil das vítimas.

Liberados sem ferimentos

Pai e filha foram liberados sem ferimentos a cerca de seis quilômetros do shopping. Os suspeitos fugiram e abandonaram o veículo.

Conforme a SSP, o caso foi registrado pelo 1º DP de Santo André, que solicitou perícia. As diligências seguem para identificar e prender os autores do crime.

Em nota, o Shopping ABC disse que sua equipe "deu pronto atendimento ao cliente e seus familiares presentes no shopping, ressaltando a importância do registro do Boletim de Ocorrência na delegacia".

"Estamos, como de costume, colaborando com as autoridades e reafirmamos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de nossos clientes", afirmou o shopping.