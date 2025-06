Crianças sobem no teto de carro para fugir de ataque de pitbull

Cerca de seis crianças e adolescentes subiram no teto de um carro para se proteger da aproximação de um pitbull em Jaboticabal, no interior de São Paulo, no último domingo (15).

Imagens de câmeras de segurança registraram a cena. Nas gravações, é possível ver o animal, que havia fugido de uma residência, tentando subir no veículo, enquanto os jovens buscavam refúgio.

O teto do carro ficou amassado, mas a Prefeitura de Jaboticabal informou que o tutor do cachorro assumiu a responsabilidade pelos danos ao automóvel.

Uma das adolescentes chegou a ser mordida. Segundo informações do g1, ela correu até uma casa próxima, que estava com o portão aberto. Foi nesse momento que o cachorro se aproximou por trás e a mordeu. A jovem teve ferimentos leves, com perfurações, foi medicada e passa bem.

Segundo a mãe da adolescente, a filha ficou muito assustada com o ocorrido. Segundo ela, a jovem chora ao lembrar da cena, imaginando que poderia ter sido pior.

Confira o vídeo