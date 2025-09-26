Com sinais de embriaguez, MK Bernardino atropela motociclista em SP

O influenciador MK Bernardino, como é conhecido Mike da Silva Bernardino, atropelou um motociclista na manhã desta sexta-feira (26). O acidente ocorreu na Avenida dos Bandeirantes, Zona Sul de São Paulo.

Ele apresentou sinais de embriaguez enquanto dirigia uma Porsche, segundo a Polícia Militar. Ele também tentou fugir do local.

A ocorrência está sendo investigada pelo 27° DP (Campo Belo).

Motoqueiros evitam fuga de influenciador

Conforme a CNN Brasil, Bernardino perdeu o controle do veículo e atropelou o motociclista.

Outros motoqueiros que estavam na cena do acidente foram responsáveis por evitar a fuga do empresário.

MK Bernardino estava acompanhado de duas mulheres dentro do carro, detalhou a PM.