Com sinais de embriaguez, MK Bernardino atropela motociclista em SP
Influenciador, que dirigia Porsche, tentou fugir do local do acidente
O influenciador MK Bernardino, como é conhecido Mike da Silva Bernardino, atropelou um motociclista na manhã desta sexta-feira (26). O acidente ocorreu na Avenida dos Bandeirantes, Zona Sul de São Paulo.
Ele apresentou sinais de embriaguez enquanto dirigia uma Porsche, segundo a Polícia Militar. Ele também tentou fugir do local.
A ocorrência está sendo investigada pelo 27° DP (Campo Belo).
Motoqueiros evitam fuga de influenciador
Conforme a CNN Brasil, Bernardino perdeu o controle do veículo e atropelou o motociclista.
Outros motoqueiros que estavam na cena do acidente foram responsáveis por evitar a fuga do empresário.
MK Bernardino estava acompanhado de duas mulheres dentro do carro, detalhou a PM.