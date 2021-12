Chevette "voa" e atinge Camaro em acidente na Região Metropolitana de Belo Horizonte; veja vídeo

Um acidente com um Camaro vermelho, um Chevette e outros cinco carros na Região Metropolitana de Belo Horizonte chamou atenção no início da tarde deste sábado (25).

Em vídeo de câmera de segurança, é possível ver o Chevette descendo uma rua sem saída em alta velocidade e atingindo em cheio o Camaro.

Veja o vídeo:

Com o impacto, o motorista do Camaro desmaiou e o pé do mesmo afundou o acelerador, fazendo o carro atingir os demais veículos envolvidos no acidente.

Legenda: Chevette causa acidente grave na Região Metropolitana de Belo Horizonte Foto: Polícia Militar

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, pelo menos nove pessoas ficaram feridas. Dessas, quatro receberam alta médica ainda no local, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

Outras quatro vítimas foram encaminhadas para o Hospital São Judas Tadeu e duas delas já tiveram alta. As outras duas permanecem em observação.

Legenda: Após ser atingido, Camaro colide com outros cinco carros. Foto: Polícia Militar

Risco de explosão

Após o acidente, os bombeiros constataram que havia vazamento de combustível na avenida e risco de explosão.

Em seguida, as baterias os carros foram desligadas para evitar um novo incidente e serragem foi aplicada na via para eliminar os riscos de explosão.

Legenda: Ao todo, sete veículos foram envolvidos no incidente que deixou pelo menos nove feridos. Foto: Polícia Militar

Cerca de duas horas após o acidente, um motorista com sintomas de embriaguez foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil. As autoridades, no entanto, ainda não sabiam qual carra o homem dirigia.