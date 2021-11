Veículo SUV invade desfile de Natal nos EUA e deixa pelo menos cinco mortos e 40 feridos

Um veículo SUV invadiu na noite desse domingo (21) uma parada natalina em Waukesha, no estado de Wisconsin, norte dos EUA, deixando pelo menos cinco mortos e 40 feridos. O balanço de vítimas consta em uma nota divulgada pela polícia americana.

"Podemos confirmar que cinco pessoas morreram e 40 estão feridas. No entanto, esses números podem mudar à medida que coletamos mais informações", ponderou.

Os funcionários ainda compilavam informações sobre o incidente, que ocorreu pouco após às 16h30 locais (19h30 de Brasília), enquanto os espectadores da cidade de Waukesha, subúrbio de Milwaukee, assistiam ao desfile anual.

"Uma van vermelha entrou em nosso desfile de Natal. O Departamento de Polícia de Waukesha recuperou o veículo suspeito. Uma investigação está em andamento", afirmou o chefe de polícia, Dan Thompson, acrescentando que o condutor do veículo foi detido.

Alta velocidade

Angelito Tenorio estava no desfile e contou ao Milwaukee Journal Sentinel que "viu um SUV passar, acelerar e passar voando a toda velocidade pelo trajeto da parada".

"E então ouvimos um estrondo forte e gritos ensurdecedores das pessoas que foram atingidas pelo veículo", detalhou.

O jornal reportou ainda que um vídeo mostrou o SUV acelerando em direção ao desfile logo atrás de uma banda escolar.

O governador do Wisconsin, Tony Evers, disse que ele e sua esposa estavam "rezando por Waukesha esta noite e por todas as crianças, famílias e membros da comunidade afetados por este ato sem sentido". "Estamos em contato com parceiros locais e aguardamos novas informações", declarou.

