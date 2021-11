Rodovia nos EUA fica coberta de dinheiro após porta de carro-forte se abrir; veja vídeo

Uma rodovia nos Estados Unidos ficou cheia de dinheiro, nesta sexta-feira (19), após a porta de um carro-forte se abrir e sacos com notas de dólar se espalharem pela pista. As informações são do G1.

Veja vídeo:

O caso aconteceu em San Diego, na Califórnia, na Interstate 5, uma rodovia da Costa Oeste que vai da fronteira com o México até o Canadá e liga as cidades de Los Angeles a Seattle.

Diversas pessoas pararam seus carros para recolher o dinheiro do chão, e a rodovia chegou a ficar completamente bloqueada nos dois sentidos. Em vídeos publicados nas redes sociais, pessoas aparecem correndo de felicidade com as mãos cheias de dólares, enquanto outras jogam as cédulas para o ar.

Dinheiro deve ser devolvido, diz Polícia

A Polícia diz estar trabalhando com o FBI de San Diego para identificar as pessoas nas imagens. Todo o dinheiro deve ser devolvido à Patrulha Rodoviária da Califórnia (CHP, na sigla em inglês) em até 48 horas, sob pena de enfrentarem acusações criminais, alertam as autoridades.

"Se você pegou algum dinheiro, sugiro que você o entregue ao escritório da CHP imediatamente porque temos muitas evidências", disse um porta-voz da polícia à emissora local News 8.

Um policial da CHP afirmou ao jornal San Diego Union-Tribune que qualquer pessoa que pegou o dinheiro "pode enfrentar acusações". "Se um monte de TVs cair de um caminhão na rodovia você não pode simplesmente pegar as TVs".

O total de dinheiro que caiu do carro forte e nem o valor levado foi informado pela polícia. A empresa responsável pelo transporte não quis se pronunciar. Em um comunicado divulgado à noite, a CHP agradeceu àqueles que já haviam devolvido o dinheiro.

