Grupo de ativistas pode pegar 25 anos de prisão por salvar migrantes em Lesbos, na Grécia

Um grupo de ativistas humanitários será julgado, nesta quinta-feira (18), por salvar migrantes e refugiados, em Lesbos, na Grécia. Os 24 membros da ONG Centro Internacional de Resposta Emergencial (Erci, sigla em inglês) podem ser condenados até 25 anos de prisão pelos resgates ocorridos entre 2016 e 2018. As informações são da RFI.

Na Grécia, a ONG foi apontada como instituição criminosa e teve as atividades suspensas em setembro de 2018. Dentre os acusados, está a refugiada síria Sarah Mardini.

Conforme a agência internacional, ela e a irmã, ambas nadadoras profissionais, resgataram cerca de vinte migrantes de uma embarcação à deriva, em 2015.

Pelo salvamento, Sarah passou mais de 100 dias presa. Ela foi liberada em dezembro de 2018, sob caução. Dos 24 acusados, dois já cumpriram três meses de prisão preventiva há três anos.

Entenda a situação

A Grécia é uma das principais portas de entrada pelo mar para quem busca refúgio na Europa. Por isso, há um grande volume de embarcações com imigrantes ilegais para a Ilha de Lesbos, entre outras.

O governo da Grécia, contudo, afirma ter dificuldade de recebê-los devido à crise financeira.

Em setembro último, cerca de cinquenta organizações não-governamentais criticarama "política de confinamento" dos solicitantes de asilo nos acampamentos na Grécia, um ano após o incêndio em Moria na ilha de Lesbos.

Na ilha grega de Lesbos, o acampamento de Moria ficou completamente destruído pelas chamas em 9 de setembro de 2020, após dois incêndios sucessivos.

Legenda: O campo de Moria abriga mais de 12 mil pessoas e foi "99% incendiado", de acordo com o presidente do sindicato dos bombeiros de Lesbos, Yorgos Ntinos Foto: AFP

A Grécia segue "uma política nefasta voltada para o confinamento dos solicitantes de asilo e dos refugiados", denunciam as ONG signatárias de um fórum comum, entre as quais estão Anistia Internacional, Human Rights 360 e o Conselho Grego para os Refugiados.

Mais de 12.000 pessoas que ficaram sem casa foram realocadas às pressas em um acampamento provisório.

Telegram

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste