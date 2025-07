Criança de 11 anos que caiu no Cânion Fortaleza é encontrada morta após resgate dos bombeiros

Uma menina de 11 anos caiu no Cânion Fortaleza, no Parque Nacional da Serra Geral, em Cambará do Sul (RS), nesta quinta-feira (10). Conforme a CNN Brasil, o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul localizou a jovem por volta das 17h30. Às 23h, a morte da criança foi confirmada pelo g1. Ela foi encontrada sem vida após 10 horas da queda.

Para isso, contaram com o uso de um drone com câmera térmica. Além dos bombeiros de Cambará do Sul, também estão atuando agentes de Canela e Gramado.

“Vamos iniciar agora o procedimento de extração, por técnicas de rapel. Área isolada e iniciando a operação pelo Corpo de Bombeiros Militar”, detalhou a nota, enviada no começo da noite. O estado de saúde da criança não foi divulgado.

Veja também País Vereadora eleita com menos de 100 votos furta duas lojas no mesmo dia em Mato Grosso País Manifestantes queimam boneco de Trump em protesto contra taxação dos EUA na Avenida Paulista

Na área isolada, estão policiais militares e civis, assim como uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O secretário de Turismo de Cambará do Sul, Andrews Mohr, detalhou que a criança visita o parque ao lado do pai, da mãe e dos dois irmãos, que são de Curitiba. Porém, quando estavam em um banco de descanso, preparados para comer, a criança teria corrido ao penhasco. O pai foi atrás, mas não conseguiu impedir a filha.