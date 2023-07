Avião apresenta problemas com trem de pouso e toca bico na pista ao aterrissar em Sorocaba

Um avião bimotor apresentou problemas com o trem de pouso, e tocou o bico na pista durante a aterrissagem no aeroporto de Sorocaba, em São Paulo. O caso aconteceu na quarta-feira (12), deixando o Aeroporto Bertram Luiz Leupolz interditado por cerca de duas horas e meia. Ninguém ficou ferido e as operações retornaram às 19h33.

Conforme o g1, a Rede Voa, responsável pela administração do local, o acidente foi de pequenas proporções e ocorreu aproximadamente às 17h.

A TV TEM apurou que a aeronave pertence a uma empresa de Curitiba, sendo do ano de 1980.

Por conta da ocorrência, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) está investigando o que teria causado o acidente.