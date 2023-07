Retirada de avião que derrapou no Aeroporto de Florianópolis é concluída após 24h

Após 24 horas, o avião que derrapou durante o pouso no Aeroporto de Florianópolis foi retirado da pista nesta quinta-feira (13). Foi preciso uma equipe especializada de São Paulo para concluir os trabalhos.

A aeronave estava atravessada na via. O aeroporto foi fechado após o incidente, e ainda não tem previsão de reabertura para pousos e decolagens.

O caso ocorreu na manhã dessa quarta-feira (12) durante uma chegada com 172 passageiros. As informações são do g1.

Os 172 passageiros e 7 tripulantes do voo foram desembarcados em segurança e liberados após a avaliação da equipe médica. A causa do incidente não foi informada ainda.

O que aconteceu?

Segundo a companhia aérea Latam, o voo LA 3300 saiu de Guarulhos às 08h23 e chegou na capital catarinense às 9h20. Em nota, a empresa disse que a aeronave do modelo Airbus A321, extrapolou os limites de pista durante a aterrissagem.

Vídeo mostra avião escorregando; assista: