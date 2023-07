Aeronáutica investiga avião da Latam que derrapou em pista de Florianópolis; veja o que se sabe

A Aeronáutica investiga o acidente envolvendo um avião da Latam que derrapou na pista, no aeroporto internacional de Florianópolis, na manhã desta quarta-feira (12). Investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) buscam descobrir as causas para prevenir situações parecidas no futuro. Entretanto, até o momento o motivo do acidente ainda não foi identificado.

As informações são do g1. Na aeronave havia 172 passageiros e ninguém ficou ferido. A pista de pouso também ficou danificada. Investigadores do Cenipa utilizam técnicas específicas para a coleta e confirmação de dados do acidente.

"A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes", disse Aeronáutica, em nota.

Aeroporto fechado

Uma equipe especializada da Latam viajou de São Paulo para Florianópolis para fazer a retirada do avião comercial. "A aeronave que traz o Recovery Kit, equipamento para remoção do avião da Latam, pousou em Florianópolis, às 19h15", informou a Zurich Airport Brasil, administradora do aeroporto.

Até às 21h desta quarta-feira (12), conforme o painel da administradora, 80 voos foram cancelados.

O aeroporto segue fechado para pousos e decolagens. "A concessionária pede que os passageiros com voos marcados para hoje entrem em contato com a companhia aérea, preferencialmente pelos canais digitais, para remarcações e informações sobre o voo", informou o comunicado.

O que pode ter ocasionado o acidente

As causas do acidente ainda não foram identificadas. Conforme especialistas ouvidos pelo g1, a derrapagem pode ter sido ocasionada devido à chuva intensa que atingia Santa Catarina ou um possível estouro de pneu da aeronave.

Para o pesquisador e aviação Silvio Adriani Cardoso, a acoplagem, pode ser uma das razões do ocorrido. "Assistindo ao vídeo, é possível perceber que existe [também] a possibilidade do estouro de um dos pneus do trem de pouso", disse.

Já o piloto Hilton Rayol acredita ser premeditado identificar o que ocasionou o incidente. "Precisa verificar se essa pista, quando molhada, se encontrava em condição de pista escorregadia. O piloto tem que tomar muito cuidado durante a aproximação e após o toque da aeronave quando a pista esta nesta condição", explicou.

Legenda: Avião derrapa em aeroporto de Florianópolis Foto: Arquivo pessoal

Entenda o caso

Um avião da Latam escorregou na pista no aeroporto de Florianópolis durante o pouso. Chovia no momento do incidente e a aeronave parou com o bico voltado para o canteiro.

Um vídeo registrado por câmeras de segurança do aeroporto mostra o momento em que o avião escorrega e só para após virar de lado.

Legenda: Aeronave derrapou e parou com o bico voltado para o gramado Foto: Arquivo pessoal

O voo LA 3300 saiu de Guarulhos às 08h23 e chegou na capital catarinense às 9h20. Em nota, o Grupo LATAM informou que a aeronave, modelo Airbus A321, extrapolou os limites de pista durante a aterrissagem.

Os 172 passageiros e os 7 tripulantes do voo foram desembarcados em segurança e liberados após a avaliação da equipe médica.