Criança de 10 anos morre baleada a caminho da escola durante operação policial no RJ

Um menino de 10 anos morreu nesta quarta-feira (12) durante uma operação policial na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. A criança, identificada como Dijalma de Azevedo, estava a caminho da Escola Municipal Professor Darcy Ribeiro, quando foi atingida pelos disparos.

Outras duas mulheres também se feriram e foram encaminhadas para o Hospital Dr. Ernesto Che Guevara com o quadro de saúde estável. Não há ainda a confirmação de quem teria efetuado o tiro que vitimou a criança.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) informou que instaurou inquérito para investigar a morte de Dijalma.

"Testemunhas serão chamadas para prestar depoimento e demais diligências serão realizadas para identificar a autoria do disparo que atingiu a vítima e esclarecer o caso", informou a Polícia Civil do Rio de Janeiro, em nota.

PM diz que houve troca de tiros

Na versão da Polícia Militar, equipes do 12º Batalhão, de Niterói, foram atacadas por criminosos armados quando faziam o policiamento na Estrada do Bosque Fundo, no bairro Inoã, próximo a um condomínio do Minha Casa Minha Vida.

Segundo a PM, uma viatura também foi atingida pelos disparos, e os supostos autores dos tiros conseguiram fugir. "Após confronto, os policiais encontraram um menor de idade atingido e já sem vida", informou a polícia em comunicado.

Os agentes que participaram da ocorrência estavam com câmeras operacionais e as imagens gravadas foram "enviadas à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí", conforme a corporação. A Corregedoria Geral de Polícia Militar também segue acompanhando o caso.

Em protesto contra a morte da criança, moradores da região atearam fogo em objetos e fizeram interdição de vias. A mobilização foi dispersada por agentes da polícia militar.