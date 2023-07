Avião da Latam derrapa na pista em Florianópolis e aeroporto é fechado; veja vídeo

Um avião da Latam escorregou na pista no aeroporto de Florianópolis durante o pouso, na manhã desta quarta-feira (12). Chovia no momento do incidente e a aeronave parou com o bico voltado para o canteiro.

Conforme informação do g1, o aeroporto está fechado para pousos e decolagens. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram parte da pista danificada pelo trem de pouso da aeronave.

Um vídeo registrado por câmeras de segurança do aeroporto mostra o momento em que o avião escorrega e só para após virar de lado.

O voo LA 3300 saiu de Guarulhos às 08h23 e chegou na capital catarinense às 9h20. Em nota, o Grupo LATAM informou que a aeronave, modelo Airbus A321, extrapolou os limites de pista durante a aterrissagem.

Legenda: Aeronave derrapou e parou com o bico voltado para o gramado Foto: Arquivo pessoal

Segundo a companhia, "todo o apoio necessário para o desembarque em segurança dos passageiros e tripulantes foi realizado".

A Latam não informou o que causou o incidente, mas disse que mais informações serão divulgadas quando disponíveis.