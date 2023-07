Além do Sul, ciclone extratropical afeta os estados de São Paulo e Rio de Janeiro

Uma frente fria deve mudar o cenário climático do Rio de Janeiro a partir desta quinta-feira (13) por conta da formação de ciclone extratropical no sul do Brasil. Em deslocamento para o oceano, ele deixará o mar agitado, aumentando a nebulosidade, possibilitando a formação de ondas de até quando metros que podem atingir a orla carioca.

Além das ondas, ventos fortes, com rajadas variando de 52 km/h a 76 km/h, também poderão ocorrer no Rio de Janeiro nos próximos dias.

O Sistema Alerta Rio alertou que esta manhã deve apresentar aumento da nebulosidade, com previsão de chuva fraca a moderada em vários locais do estado, entre ventos que podem variar de moderados a fortes.

Ressaca no mar

Por conta da previsão, a Marinha do Brasil emitiu aviso de ressaca para o litoral da cidade do Rio de Janeiro. O aviso é válido das 21h desta quinta-feira às 9h de sábado, quando podem surgir ondas de 2,5 a 4 metros de altura.

Enquanto isso, o Centro de Operações Rio (COR) recomenda que o banho de mar seja evitado nesta quinta-feira, além da prática de esportes dentro d'água.

Segundo o órgão, pescadores devem evitar a navegação e a permanência em mirantes na orla. Caso acidentes sejam registrados, a orientação reforçada é que não se entre no mar para realizar o resgate de vítimas, sendo necessário acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Além da capital do Rio, as regiões da Costa Verde, Médio Paraíba, Centro-sul Fluminense e na Região Serrana podem presenciar ventanias de até 90 km/h.

Também no Rio de Janeiro, na região dos Lagos e no Norte Fluminense, são previstas rajadas de vento entre 50 e 70 km/h. Já na sexta, as rajadas mais intensas ficarão concentradas no litoral desde a Costa Verde até o norte do estado.

Em São Paulo

Enquanto isso, a Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta ainda na quarta-feira (12) alertando para a possibilidade de ventos fortes no estado entre a quinta e a sexta-feira (14), com ondas de até 4 metros no litoral paulista.

A previsão aponta ventos de até 90 km/h na região metropolitana de São Paulo, o Vale do Ribeira, a região de Itapeva, a Baixada Santista, e o litoral norte. Além disso, em Sorocaba, Serra da Mantiqueira, Campinas e São José dos Campos, os ventos poderão atingir os 80 km/h, e no Vale do Paraíba, 75 km/h.

Assim como no Rio de Janeiro, a previsão é de ressaca marítima para todo o litoral paulista, com ondas que devem chegar à mesma altura das vistas no Rio.