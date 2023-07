Placa atinge carro durante passagem de ciclone em Santa Catarina; veja vídeo

A passagem de ciclone extratropical pelo Sul do País tem provocado chuvas e fortes rajadas de ventos desde a tarde desta quarta-feira (12). Um vídeo gravado em Chapecó, no oeste de Santa Catarina, mostra uma placa invadindo o trânsito e atingindo um veículo.

A veracidade do vídeo foi confirmada pela Defesa Civil da cidade, segundo informações do g1. Conforme o responsável pelo órgão, Luciano Huning, não houve feridos.

As rajadas de vento na região passaram de 80 km/h no momento do ocorrido, mas atingiram 146,9 km/h em Bom Jardim da Serra, também no Estado.

A Defesa Civil recebeu 64 pedidos de lona por conta do destelhamento de imóveis entre a quarta (12) e a madrugada desta quinta (13). Uma escola municipal foi atingida e precisou cancelar as aulas. Cerca de 4 mil unidades consumidoras ficaram sem energia durante a noite.

Morte confirmada no Rio Grande do Sul

As autoridades confirmaram a primeira morte em decorrência do fenômeno no Rio Grande do Sul.

Segundo a Defesa Civil, um idoso não resistiu após uma árvore ter atingido a casa em que ela estava, na cidade de Rio Grande, na manhã desta quinta-feira.

A queda da árvore teria ocorrido devido à força do vento. Conforme a Defesa Civil, as rajadas chegaram a 140 km/h.

Inmet eleva nível de perigo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) elevou para "muito perigoso" o nível das tempestades e vendavais que atingem os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Segundo as previsões do instituto, os ventos provocados pelo ciclone podem atingir uma velocidade acima de 100 km/h e causar danos em edificações, gerar corte de energia elétrica, provocar queda de árvores, levar transtornos para o transporte rodoviário, e castigar plantações.

No Rio Grande do Sul, os ventos são sentidos na região metropolitana de Porto Alegre e em área do sudeste, nordeste e centro oriental do Estado. Em Santa Catarina, o vendável deverá ser notado na Grande Florianópolis e no litoral sul, bem como na região serrana e no Vale do Itajaí.

A Defesa Civil de Santa Catarina também emitiu um alerta na noite de quarta-feira. O órgão informa que haverá um "declínio acentuado das temperaturas e frio intenso" nesta quinta, provocado pelo avanço de uma massa de ar frio.

"Durante todo o dia, os ventos causados por um ciclone extratropical deixam a sensação térmica ainda mais baixa, provocando frio intenso no Estado", disse.

Defesa Civil pede atenção com população vulnerável

A Defesa Civil do estado catarinense pede que as pessoas tenham atenção com a população mais vulnerável, como idosos, crianças, enfermos e pessoas em situação de rua, além de proteger os animais domésticos. O órgão ainda orienta a população a se agasalhar e beber bastante água.

"Para evitar a transmissão de vírus, evite locais fechados ou com aglomeração de pessoas e mantenha a higiene das mãos", completa o órgão.