Arquibancada desaba em SP e deixa cerca de 60 feridos em evento que teria show de Gian e Giovani

Uma arquibancada desabou na noite do último sábado (19) durante uma apresentação de rodeio na feira Expo Eldorado, localizada no Complexo Esportivo Mário Covas, em Eldorado, interior de São Paulo. O acidente deixou ao menos 60 pessoas feridas, sendo dez delas em estado grave, conforme informações do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Estadual.

Conforme apurou o g1, a programação da feira, que incluía um show da dupla sertaneja Gian e Giovani, foi completamente cancelada. O incidente ocorreu por volta das 22h50 e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, a estrutura cedeu devido à superlotação. Além das dez pessoas em estado grave, outras vinte sofreram ferimentos superficiais.

Não houve mortos no desabamento, segundo a organização do evento. Para atender à ocorrência, catorze viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas, realizando vistoria e buscas por possíveis vítimas sob os escombros, além de isolar o local.

A organização da Expo Eldorado divulgou uma nota comunicando o cancelamento de toda a programação prevista para este domingo (20).

No comunicado, os organizadores afirmaram estar tomando as providências necessárias para prestar assistência às vítimas. "Pedimos a compreensão de todos e reforçamos nosso compromisso com a segurança, o respeito e o bem-estar da população", dizia um trecho da nota.

A dupla Gian e Giovani, que se apresentaria na noite do acidente, prestou solidariedade aos atingidos, por meio de suas redes sociais, e confirmou o cancelamento de sua apresentação.

"Infelizmente aconteceu um acidente com a arquibancada. Todas as vítimas foram socorridas rapidamente [...] Fiquem tranquilos que logo, logo a gente vai remarcar essa data para vir cantar para vocês. Um abraço a todos e a nossa solidariedade. Boa recuperação a todos", declararam os artistas.