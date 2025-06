Ambulante é preso por cobrar R$ 3,5 mil em caipirinha para turista em Copacabana

Um ambulante foi preso em flagrante na praia de Copacabana, localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro, após cobrar R$ 3,5 mil por uma caipirinha vendida a um turista jamaicano no último sábado (21).

Informações da Polícia Civil apontam que o homem cobrava valores abusivos por produtos vendidos na praia. Além disso, uma parte do golpe era aplicada quando ele fingia problemas na maquininha de cartão, o que levou a vítima a realizar diversas transações no dispositivo. O valor final foi de US$ 600.

O turista, que não teve a identidade revelada, procurou policiais militares na orla da praia após perceber o golpe, registrando a ocorrência na delegacia.

Enquanto isso, o suspeito do crime, identificado como Júlio César de Almeida Barreto, foi detido ainda no local e teve a prisão convertida em preventiva. Um suposto comparsa do homem também foi identificado pelos policiais.

Investigações devem apurar outros esquemas semelhantes que podem estar sendo conduzidos na orla carioca. Recentemente, por exemplo, um casal de turistas da República Dominicana pagou R$ 1 mil por duas espigas em Copacabana e denunciou o caso.