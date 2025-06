Ambulante é preso por cobrar R$ 1 mil de turistas por dois milhos-verdes em Copacabana

Um vendedor de milho foi preso por guardas municipais, na tarde do último domingo (8), após aplicar o golpe do cartão de crédito em um casal de turistas da República Dominicana na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Segundo a Prefeitura, o ambulante cobrou R$ 300 pela compra de dois milhos-verdes, mas o casal se recusou a pagar. Após a reclamação, o valor foi reduzido para R$ 60, mas não foi possível pagar porque a máquina apresentava erros.

Outro ambulante emprestou a máquina de cartão, e foi nesse momento que o golpe foi aplicado. No aplicativo bancário, os turistas verificaram que o valor cobrado foi de 191 dólares, o equivalente a mais de R$ 1 mil na cotação atual.

Turistas acionaram a guarda municipal

Após perceber o golpe, o casal acionou a Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Agentes do Grupamento de Operações Especiais (GOE) prederam o ambulante e o levaram para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), no bairro Leblon, onde o caso foi registrado.