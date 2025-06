Ozempic e Wegovy têm preços reduzidos no Brasil; cortes chegam a quase 20%

Os medicamentos Ozempic e Wegovy tiveram o preço reduzido no Brasil, anunciou a farmacêutica Novo Nordisk, fabricante das substâncias, nessa segunda-feira (2). Os medicamentos à base semaglutida são usados para tratar diabete tipo 2 e obesidade.

Segundo a empresa, as reduções variam conforme a dosagem e o canal da venda do produto — físico ou virtual —, podendo chegar a ser 19,59% mais baratos.

Com os novos preços, é possível encontrar os medicamentos a partir de R$ 825 nas plataformas digitais e por até R$ 925 em estabelecimentos físicos. Antes da redução, a mesma dosagem era comercializada por R$ 1.026. Abaixo, confira a atualização de preços detalhada.

CONFIRA A TABELA DE REAJUSTE

Wegovy e Ozempic – 0,25 mg

Preço antigo: R$ 1.026

Novo preço e-commerce: R$ 825

Novo preço loja física: R$ 925

Redução no e-commerce: 19,6%

Redução na loja física: 9,8%

Wegovy e Ozempic – 0,5 mg

Preço antigo: R$ 1.063

Novo preço e-commerce: R$ 963

Novo preço loja física: R$ 1.063

Redução no e-commerce: 9,4%

Redução na loja física: 0,0%

Wegovy e Ozempic – 1 mg

Preço antigo: R$ 1.110

Novo preço e-commerce: R$ 999

Novo preço loja física: R$ 1.099

Redução no e-commerce: 10%

Redução na loja física: 1%

Wegovy – 1,7 mg

Preço antigo: R$ 1.643

Novo preço e-commerce: R$ 1.399

Novo preço loja física: R$ 1.499

Redução no e-commerce: 14,9%

Redução na loja física: 8,8%

Wegovy – 2,4 mg

Preço antigo: R$ 1.981

Novo preço e-commerce: R$ 1.699

Novo preço loja física: R$ 1.799

Redução no e-commerce: 14,2%

Redução na loja física: 9,2%

TRÁFICO E CONCORRÊNCIA

O anúncio de reajuste do preço dos medicamentos acontece em meio ao aumento da demanda por esse tipo de substâncias e do número de crimes, como roubos a farmácias e tráfico internacional de "canetas emagrecedoras".

Em meio a esse cenário, o Mounjaro (tirzepatida), concorrente direto do Ozempic e também voltado ao tratamento do diabetes tipo 2, passou a ser vendido no País em maio. Produzido pela farmacêutica Eli Lilly, o remédio ainda aguarda liberação para ser usado no controle da obesidade, associado à dieta balanceada e à prática de exercícios físicos.

COMO FUNCIONAM ESSES MEDICAMENTOS?

O Wegovy é aplicado por injeção uma vez por semana para tratar casos de sobrepeso e obesidade.

Já o Ozempic, que possui a mesma substância ativa, é autorizado para controle do diabetes tipo 2, embora também seja amplamente utilizado para fins de emagrecimento.

A semaglutida, princípio ativo presente nos dois medicamentos, atua no organismo promovendo saciedade e diminuindo o apetite, o que favorece a perda de peso.

PRECISA DE RECEITA MÉDICA

Diante do aumento no uso desses remédios sem prescrição médica, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estabeleceu novas regras: a partir do fim deste mês, será exigida uma receita em duas vias para a compra de substâncias como semaglutida, liraglutida, dulaglutida, exenatida, tirzepatida e lixisenatida.

A partir da nova norma, a venda desses medicamentos só será permitida com a apresentação da receita, sendo uma das vias retida pela farmácia, assim como ocorre com os antibióticos. A validade da prescrição será de 90 dias a partir da data de emissão.