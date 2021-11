Maca peruana: o que é, para que serve e como tomar

Raiz do tipo rizoma, a maca peruana (Lepidium meyenii walper) é um alimento nativo do Peru e cultivado nas montanhas Andinas que vem sendo amplamente utilizado como suplemento alimentar. Na medicina tradicional, a maca é vista como benéfica à fertilidade masculina.

Além disso, a Ledium meyenii é procurada por quem deseja aumentar a libido e o desempenho sexual, tanto para homens como mulheres. Estudos apontam que para o sexo feminino, no entanto, o extrato vegetal atua contra os sintomas da menopausa.

Legenda: Alimento foi certificado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) por seu teor nutricional Foto: Shutterstock

Os chamados metabólitos secundários macamidas e macaenos são os responsáveis pelos efeitos férteis no corpo humano.

No entanto, como o Diário do Nordeste mostra a seguir, a partir de informações colhidas com nutricionistas, há diversos efeitos benéficos da maca peruana à saúde.

Quais os benefícios?

Os benefícios da maca peruana se concentram nas defesas do corpo humano, segundo explica a nutricionista Ivelise Rodrigues*. O alimento possui ação anti-inflamatória, antioxidante e anticancerígena, além de atuar como cardio e neuroprotetor.

A nutricionista funcional e professora Iveliny Mesquita** comenta que a influência positiva na fertilidade de homens é percebida no aumento da produção de espermatozoides, pois a maca contém minerais de extrema importância para a produção de testosterona.

Legenda: A maca peruana amarela é o tipo mais comum no Brasil e vem em cápsulas e pó Foto: Shutterstock

Em sua composição, além de minerais, são encontradas proteínas, carboidratos, lipídeos e fibras. A nutricionista clínica enumera ainda a presença de uma série de compostos bioativos essenciais ao corpo humano, que podem aumentar a sensação de bem-estar e vitalidade.

Pela ação anti-oxidante, é pertinente pontuar que o extrato vegetal e suplemento auxilia na redução da circulação de radicais livres no corpo, moléculas altamente instáveis que podem causar doenças degenerativas por envelhecimento ou morte de células.

Legenda: Alimento foi certificado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) por seu teor nutricional Foto: Shutterstock

O valor nutricional é tanto que a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) certificou o vegetal.

Veja os principais efeitos positivos:

Efeitos anti-inflamatórios;

Cardioprotetor;

Antimicrobianos e cicatrizantes, auxiliando no tratamento de feridas;

Antiaterogênico (auxiliando na prevenção da formação de placas de gordura nos vasos sanguíneos);

Antitrombóticos (auxiliando a prevenir a formação de trombos);

Vasodilatadores (melhora na disfunção sexual).

Combate os efeitos da menopausa?

Sim, a maca peruana atua contra os efeitos da menopausa. Isso se deve, de acordo com Ivelise Rodrigues, pelo auxílio no equilíbrio hormonal.

Desse modo, os hormônios sexuais como progesterona, estrogênio e testosterona são estabilizados.

Estudos indicam que ela tem poder de melhorar a saúde óssea, o que beneficia mulheres que atingiram a menopausa, pois são um grupo com tendência a desenvolver osteoporose.

É benéfica para engravidar?

Não há estudos que associam a maca peruana à facilidade para engravidar. O que se sabe é que ela atua no aumento da produção de espermatozoides para os homens, o que pode facilitar o processo.

Emagrece?

Isoladamente, a Lepidium meyenii não influencia diretamente no emagrecimento. Entretanto, Ivelise Rodrigues afirma que a melhora no bem-estar e na vitalidade conferidas pelo potencial nutricional aumentam o desempenho de pessoas em atividades físicas.

Isto, aliado a uma alimentação balanceada, pode ajudar a emagrecer. Pesquisas apontam que a maca peruana pode ainda reduzir a fadiga, fato que pode auxiliar no aumento de massa muscular.

Combate a diabetes?

Estudos em ratos diabéticos mostraram que a suplementação com a maca peruana reduziu a glicemia e o aumento da insulina circulante nos organismos. No entanto, há poucas experiências com o corpo humano, segundo a nutricionista clínica.

Quais os tipos de maca peruana?

Há três tipos de maca peruana comercializados: preta, vermelha e amarela, sendo essa última a mais comum, segundo explica a nutricionista funcional Iveliny Mesquita.

Legenda: Suplemento auxilia na redução da circulação de radicais livres no corpo Foto: Shutterstock

É mais comum que o extrato vegetal seja vendido em formato de pó, mas há também uma procura muito grande para a forma em cápsulas.

Amarela

Cerca de 60% da maca colhida no Peru é a do tipo amarelo, conforme Ivelise Rodrigues. Esse tipo é o que produz as características mais energéticas como a melhora na concentração e o equilíbrio hormonal.

Vermelha

A maca peruana vermelha é a que possui mais fitoquímicos. Ela é conhecida por ser a que produz mais benefícios para as mulheres em menopausa.

Preta

Mais rara entre os tipos, a preta é a mais benéfica para homens, pois aumenta o desejo sexual e a produção de esperma. Ela ainda confere ganho de massa muscular.

Como tomar

Quando começa a fazer efeito e qual é o melhor horário?

O efeito da suplementação alimentar e fitoterápica não é imediato, segundo alertam as nutricionistas. Os benefícios da maca peruana só começar a ser sentidos após algumas semanas do início da ingestão.

Não há horário específico para o consumo. E é importante frisar que as quantidades ingeridas devem ser alinhadas com um médico ou nutricionista, a depender da finalidade para qual a pessoa quer tomar.

Onde comprar?

Farmácias e lojas de produtos naturais são locais onde é quase certo encontrar maca, seja em pó ou em cápsulas. No Brasil, a forma mais comum de consumo é como suplemento.

Há contraindicações?

Mulheres grávidas e em fase de amamentação não devem consumir a maca peruana sem antes consultar um profissional de saúde. Isso porque não há na literatura informações concretas sobre a segurança neste período da vida feminina.

Quem tem pressão alta pode ingerir?

Estudos mostram possíveis sinais de diminuição da pressão arterial em indivíduos usando maca peruana. No entanto, não há evidências suficientes de que a suplementação pode mexer com a hipertensão, principalmente em quem toma remédio controlado.

*Ivelise Rodrigues Cunha é graduada em Nutrição pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e pós-graduanda em Nutrição Clínica Funcional pelo Centro de Nutrição Funcional - VP. Atua em consultórios com Nutrição Clínica. Instagram: @ivelisenutri

**Iveliny Mesquita é nutricionista funcional e professora do curso de Nutrição da Estácio Ceará.