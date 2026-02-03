Estado traça meta de redução de homicídios em 7,5% para 2026

O Estado do Ceará traçou uma meta de redução de homicídios em 7,5% para este ano de 2026, divulgou o governador Elmano de Freitas (PT), durante evento de premiação do ciclo de 2025 do sistema de Metas Integradas da Segurança Pública (Misp), nesta terça-feira (3).

A meta do Governo para 2025 era a redução de homicídios em 11%, o que não foi alcançado. O Estado terminou o ano passado com uma queda de 7,7% no índice.

Na medida em que você reduz, é claro que você agora vai tentar em 2026 reduzir a partir de um percentual que já foi reduzido em 2025. Então, o desafio é maior. Se eu não me engano, nós estabelecemos uma meta de 7,5%." Elmano de Freitas Governador do Ceará

O governador explicou que a meta tem de ser "possível de ser alcançada". "É muito importante que a meta nem seja subestimada para facilmente se chegar à meta, mas também que não seja uma meta impossível de ser alcançada", acrescentou.

Segundo Elmano, também é importante que "o profissional (da Segurança Pública) perceba que, com seu esforço, ele pode alcançar aquela meta, ele vai receber a gratificação ao atingir a meta e, com isso, nós vamos reduzindo (o índice) gradativamente. Vamos trabalhar muito para alcançar essa meta".

Profissionais das polícias Civil e Militar foram homenageados, no evento desta terça-feira (3), por integrarem o policiamento das Áreas Integradas de Segurança (AIS) que tiveram as maiores reduções de homicídios, em 2025.

R$ 102 milhões foram pagos pelo Governo do Estado a policiais civis e militares, bombeiros militares e peritos, no ciclo de 2025 do programa de Metas Integradas da Segurança Pública.

Antes do evento de premiação, o Governo do Ceará entregou 39 viaturas para a Polícia Militar do Ceará (PMCE) - sendo 26 veículos semiblindados para o policiamento ostensivo geral e 13 automóveis voltados para a Força Tática. O investimento total foi superior a R$ 8,4 milhões.

Legenda: A entrega aconteceu durante a solenidade de premiação do sistema de Metas Integradas da Segurança Pública (Misp). Foto: Messias Borges.

Veja também Segurança Ceará deve abrir 5 mil novas vagas no sistema prisional, anuncia Elmano Segurança MPCE cria força-tarefa para mutirão que avalia soltura de quase 2 mil presos

Redução de homicídios em janeiro

Dados parciais da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) indicam que o mês de janeiro de 2026 deve terminar com menos de 200 homicídios, no Estado. Os dados consolidados ainda não foram divulgados.

Caso esse número se confirme, esse será o mês com menos homicídios no Ceará, desde outubro de 2019, que teve 176 mortes violentas.

Questionado sobre a redução de homicídios no Ceará em janeiro último e se há relação com a expansão de uma facção criminosa (que se tornou quase hegemônica em Fortaleza), o governador Elmano de Freitas atribuiu a variação "especialmente ao trabalho dos profissionais de segurança do Estado do Ceará".

Eu sou muito grato a cada policial que está nas ruas enfrentando o crime. Essa é a primeira causa. Para a gente ter ideia, esses profissionais prenderam mais de 2.400 faccionados e prenderam mais de 2.300 pessoas que praticaram homicídio (em 2025)." Elmano de Freitas Governador do Ceará

O governador ponderou que, "se eu tiro da rua 5.000 faccionados e homicidas, isso há de ter alguma repercussão na prática de crimes na comunidade. E é evidente também que na, medida que você diminui o conflito de disputa de território entre facções, isso também tem algum efeito no sentido de diminuir homicídios".

Entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, ocorreram ataques criminosos e conquistas de territórios, promovidos pela facção carioca Comando Vermelho (CV), com o objetivo de sufocar facções rivais e se tornar hegemônica, principalmente na Capital e na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).