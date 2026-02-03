Elmano entrega 26 novas viaturas blindadas à Polícia Militar
Ao todo, serão 136 novos veículos entregues às forças de Segurança do Estado.
O governador Elmano de Freitas entregou, na manhã desta terça-feira (3), 26 novas viaturas semiblindadas para a Polícia Militar do Ceará (PMCE).
A entrega aconteceu durante a solenidade de premiação do sistema de Metas Integradas da Segurança Pública (Misp), no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza.
Com os novos veículos, chega a 84 o número de viaturas com blindagem entregues para reforço das forças de Segurança de todo o Estado. As primeiras 58 entraram em operação no último dia 27 de janeiro.
Investimento
Conforme o Governo do Estado, mais 56 viaturas restam ser entregues, totalizando 136 veículos com blindagem. O investimento total é de R$ 24.977.384,64.