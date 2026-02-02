Diário do Nordeste
Ciclista morre após colisão com carro conduzido por suplente de deputado estadual

Vitima teria sido arrastada por 2 km, segundo relato do irmão dela, em Boletim de Ocorrência (B.O).

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
(Atualizado às 21:42)
Segurança
Foto do acidente na Avenida Washington Soares
Legenda: A parlamentar ainda não se manifestou publicamente sobre o acidente.
Foto: Reprodução vídeo redes sociais

Uma ciclista identificada como Geldiene Silva de Jesus, de 29 anos, morreu em uma colisão enquanto pedalava pela Av. Washington Soares, no domingo (1º). Ela foi atingida por um veículo conduzido pela liderança sindical e segunda suplente do Partido Cidadania no cargo de deputado estadual, Marta Brandão da Silva (Cidadania - CE).

Diário do Nordeste entrou em contato com Marta, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto para futuras manifestações. 

O acidente foi registrado próximo ao Centro das Tapioqueiras, no bairro Coaçu, Grande Messejana. Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.) registrado na data do acidente pelo irmão da vítima, Gilvam Silva de Jesus, Geldiene estava em sua bicicleta elétrica na faixa de pedestre, quando “foi atropelada por um veículo em alta velocidade”.

A vítima ainda teria sido arrastada por 2 km, segundo o registro policial feito por Gilvam. A ciclista morreu no local do acidente.

Marta Brandão, também por meio de Boletim de Ocorrência, afirmou que trafegava na faixa da esquerda da Avenida, sentido interior/capital, quando, repentinamente, Geldiene, que segundo trafegava no canteiro central sem capacete de proteção, ainda de acordo com Ana, cruzou a via, a fim de atravessá-la para o outro lado.

“Porém, devido à rapidez do movimento, a noticiante não conseguiu impedir a colisão, apesar de seus esforços para desviar; QUE, em seguida, uma composição da guarda municipal passou pelo local e iniciou os procedimentos necessários, acionando o SAMU e as demais autoridades competentes”, diz trecho do depoimento.

A sindicalista disse ter aguardado a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os socorristas atestaram o óbito da mulher ainda no local do acidente.

Após a realização do teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo, a suplente compareceu a uma delegacia acompanhada do advogado dela e registrou um Boletim de Ocorrência.

INVESTIGAÇÕES

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou em nota que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias do acidente de trânsito com vítima fatal, ocorrido nesse domingo (1º), no bairro Coaçu. 

“Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações que subsidiarão a apuração policial. O caso foi registrado na 7ª Delegacia de Polícia Civil da Capital”, informou ainda a Pasta.

O Diário do Nordeste entrou em contato com o advogado da suplente, Judá Ben Hur Bernardo Ribeiro. Essa matéria será atualizada com seu retorno.

