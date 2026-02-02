Bebê de 1 ano morre afogado em piscina na praia do Icaraí, no Ceará

Um bebê de um ano e nove meses morreu afogado na piscina de uma casa na Praia do Icaraí, em Caucaia, na Grande Fortaleza, na manhã desta segunda-feira (2). A criança foi levada pela irmã de 13 anos e por um adulto, ainda não identificado, ao Quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) em Icaraí, mas já chegou ao local sem sinais vitais.

De acordo com a Corporação, os bombeiros realizaram os procedimentos de reanimação cardiopulmonar, mas o bebê faleceu. Médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) que foram acionados ao local atestaram o óbito.

Um helicóptero da Ciopaer pousou na praia e ficou de prontidão caso fosse preciso transferir a criança para um hospital.

Afogamento será investigado

A Corporação informou que a mãe da criança já havia chegado ao local. Ainda segundo o CBMCE, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), que investigará o afogamento, foi ao quartel do Icaraí para iniciar os primeiros levantamentos e ouvir testemunhas.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada para começar os trabalhos periciais e retirar o corpo do bebê.