'Vou ficar enquanto eu achar que minha opinião é ouvida', diz Cid Gomes sobre permanência no PDT

O senador Cid Gomes (PDT) reafirmou, nesta quinta-feira (2), que vai permanecer no PDT enquanto sua opinião for "ouvida". A declaração vem em meio a uma crise interna no partido, que está divido entre um grupo que defende ser oposição ao Governo do Ceará e outro que quer compor a base.

Cid Gomes Senador "Certamente tem gente defendendo que o meu tempo passou, que eu não devo ficar mais (no PDT). Eu vou ficar enquanto eu achar que a minha opinião é ouvida, que a minha opinião é acatada"

Nesta quinta-feira, Cid esteve na Assembleia Legislativa do Ceará para prestigiar a posse do deputado Antônio Granja (PDT), que assumiu vaga com a licença de Oriel Nunes (PDT) para o secretariado do governador Elmano de Freitas (PT).

Na ocasião, ele comentou ataques que recebeu de vereadores aliados do prefeito José Sarto (PDT) na quarta (1º) e disse que não criticou o gestor, apenas o aconselhou com a "legítima verdade". Na entrevista ao podcast As Cunhãs, Cid afirmou que as intervenções em Fortaleza não deveriam ficar só na Aldeota e apontou a necessidade de o prefeito ir até a Av. José Bastos, que precisaria de um viaduto.

"Se ele não me pede conselho de perto, eu estou procurando dar conselho de longe, conselho dá quem quer, recebe quem quer. Se fosse obrigado (seguir), a gente não dava, a gente vendia", ressaltou nesta quinta na Assembleia.

Enquanto na Câmara Municipal de Fortaleza alguns vereadores aproveitaram o espaço da tribuna para fazer críticas à fala do senador, na Assembleia deputados do PT e PDT utilizaram o espaço da tribuna um dia depois para defendê-lo. Além disso, uma comitiva de parlamentares foi recepcionar Cid na porta do plenário durante a visita.

Legenda: O deputado Cláudio Pinho, aliado do ex-prefeito Roberto Cláudio, foi até a Mesa Diretora cumprimentar Cid Foto: Fabiane de Paula

Um dos três deputados pedetistas mais ligados ao ex-prefeito Roberto Cláudio e a Sarto, Cláudio Pinho (PDT) foi até a Mesa Diretora para abraçar Cid Gomes. Chamou atenção, no entanto, a postura de Queiroz Filho (PDT), que sentou-se ao lado de parlamentares de oposição enquanto o senador estava no plenário da Casa.

Posições diferentes na bancada

Sobre a falta de unidade no posicionamento da bancada do PDT na Assembleia, Cid disse que é comum haver divergências e que não vai obrigar que o PDT seja "100% Elmano".

Dos 13 deputados pedetistas na Casa, 10 se declaram como base do governador Elmano de Freitas, segundo o senador, e três atuam como independentes: Cláudio Pinho, Antônio Henrique e Queiroz Filho.

Para Cid, no entanto, o número de deputados estaduais que defende a independência é ainda menor.

Cid Gomes Senador "Dez defendem o Governo. (...) Tem uns três ou dois independentes... Aliás, o que eu digo é o seguinte, com toda sinceridade: tem um que por fidelidade está nessa linha de oposição. Um (outro) diz assim 'o que vocês resolverem, por mim, está definido'. Ou seja, esse está delegando ao partido. E o outro já me disse que não quer ser oposição, não"

Além disso, conforme o senador, todos os parlamentares federais e a maioria dos prefeitos do PDT querem que o partido "mantenha a relação com PT" no Ceará.

Cid Gomes Senador "O próprio Sarto, ao que me consta, não tem disposição de ser oposição. O Sarto tem queixas, o Sarto tem expectativas que são legítimas"

Convite do MDB

Diante do clima tenso entre os pedetistas, o deputado federal Eunício Oliveira (MDB) chegou a convidar o senador Cid e seu irmão Ivo Gomes (PDT), que é prefeito de Sobral, a se filiarem à legenda. Cid agradeceu a oferta, mas reforçou que continuará na sua atual legenda.

"Eu agradeço o senador (sic) Eunício, mas eu estou muito satisfeito no PDT e tudo que eu puder fazer para promover a paz no PDT, eu farei", frisou.