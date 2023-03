'O PDT faz parte da base do Governo Elmano', defende Evandro Leitão em meio à crise do partido

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado Evandro Leitão (PDT), disse, nesta quarta-feira (1º), que o PDT faz parte da base do governo de Elmano de Freitas (PT), ainda que a Executiva do partido não tenha declarado isso oficialmente.

Evandro Leitão Presidente da Alece "Nós somos 13 deputados estaduais e nós temos 10 deputados estaduais que fazem parte da base do Governo. Eu, particularmente, acho que esse vácuo de um não-encaminhamento termina dando espaço para compreensões diversas. A minha compreensão é que o PDT faz parte da base do Governo Elmano de Freitas. E não só a minha, mas a dos nove deputados dos 13 que nós somos - além da ampla maioria de prefeitos do PDT que querem e que estão na base do governador Elmano de Freitas"

A declaração vem após divergências internas do PDT serem escancaradas pelo senador Cid Gomes e pelo ex-prefeito Roberto Cláudio ao fim da reunião da cúpula do partido na semana passada.

Na Assembleia, a maioria dos deputados pedetista se declaram da base (10), enquanto um trio mais próximo de Roberto se apresenta como independente. Próximo do ex-gestor da Capital, o deputado pedetista Queiroz Filho, inclusive, declarou ao Diário do Nordeste ser uma oposição-independente.

Queiroz Filho Deputado Estadual "Eu defendo que o partido seja independente até para que eu possa exercer, assim, a minha oposição. É natural que a gente, que teve um candidato, represente a população que votou nesse projeto. Então, imagino que uma postura de independência permita naturalmente que aqueles que legitimamente querem aderir ao Governo, mas também dar liberdade para aqueles que preferem representar o projeto que acreditaram"

Liderança do PDT na Alece

Um dos impasses do PDT que se arrastou até a manhã de ontem (28), véspera da data-final estabelecida por Evandro para o anúncio das comissões, foi a oficialização da liderança do partido na Assembleia.

Questionado se o atraso da legenda atrapalhou o processo, o presidente Evandro Leitão disse que as indefinições partidárias acabaram postergando o anúncio dos membros dos colegiados da Casa.

"Eu não vou dizer que atrapalhou, apenas a gente teve que postergar um pouco mais o anúncio. Mas isso faz parte do jogo democrático, faz parte da questões dos partidos, cada um tem suas características, cada um tem suas especificidades e nós temos que respeitar. O importante é que aquilo que nós nos propusemos a fazer, que era anunciar no dia 1º de março, assim nós fizemos", ressaltou.

O regimento interno da Assembleia estabelece que os líderes das bancadas partidárias são os responsáveis por indicar os parlamentares que irão ocupar as vagas nas comissões – que são distribuídas de acordo com a representatividade das legendas, federação ou blocos partidários. Por isso, o presidente precisar aguardar a definição das lideranças para poder distribuir as vagas.

O impasse na indicação pedetista pairava sobre uma das vice-lideranças do partido, já que o nome do deputado Guilherme Landim como líder da legenda já era consensual. Marcos Sobreira, Jeová Mota e Queiroz Filho disputavam as outras duas vagas de vice-líderes.

Diante dos imbróglios, o deputado Queiroz Filho retirou a pretensão de ocupar o cargo para "evitar desgastes".

"Outros deputados estavam pleiteando, eu não iria me indispor por conta disso. Eu tenho como executar o meu trabalho parlamentar independente disso", declarou Queiroz Filho.