Vereadores discutem proposta que obriga música gospel em eventos da Prefeitura de Fortaleza

Os vereadores de Fortaleza começam a discutir nesta terça-feira (6) uma proposta para tornar obrigatória a contratação de cantores e bandas de música gospel em eventos pagos pela Prefeitura. O projeto foi apresentado pela vereadora Tia Francisca (PL), que faz parte da base do prefeito José Sarto (PDT).

Após lido em plenário, o texto passa para a discussão nas comissões e, caso não receba nenhuma emenda modificativa dos parlamentares, retorna para mais uma votação. Por se tratar de um projeto de indicação, o Poder Executivo não tem obrigação de sancionar a lei.

Em resumo, a vereadora propõe que a "inclusão obrigatória de contratação musicais do segmento gospel nos eventos que contêm música ao vivo patrocinados pelo município de Fortaleza".

Justificativa

Para justificar a proposta, Tia Francisca argumenta que a contratação obrigatória de atrações gospel nos eventos da Prefeitura "contribuirá com a valorização cultural das atrações musicais no segmento gospel regional, e ainda com a socialização familiar e cristã, uma vez que milhares de famílias prestigiam esses eventos".

A parlamentar diz ainda que a música gospel já reconhecida como manifestação cultural "para fins de recebimento de benefícios da Lei Rouanet".

"Os evangélicos são grupos formadores positivos da sociedade brasileira, partcipantes de forma efetiva no processo de criatividade e do bem estar do ser humano", finaliza a parlamentar.