Nova Mesa Diretora da Câmara de Fortaleza é eleita; Gardel Rolim será o novo presidente

A nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Fortaleza foi eleita, na manhã desta quinta-feira (1º), por unanimidade para o biênio 2023-2024. O vereador Gardel Rolim (PDT) será o novo presidente da Casa, a partir de 1º de janeiro, data em que a nova diretoria assume. A chapa dele foi a única apresentada após consenso entre base e oposição.

Gardel vai substituir o vereador Antônio Henrique (PDT), que deixará o comando do Legislativo Municipal para assumir uma das cadeiras na Assembleia. Antônio Henrique e outros três vereadores foram eleitos deputados estaduais.

Já no tom de despedida, Antônio Henrique destacou algumas conquistas durante a sua gestão à frente da Casa. Ele está no comando do Legislativo Municipal desde 2020, transpassando legislaturas.

Antônio Henrique Atual presidente da Câmara Municipal de Fortaleza "Nós conseguimos realizar o primeiro concurso público da Câmara, nós conseguimos trazer para dentro da Casa vários serviços que são oferecidos à população de Fortaleza com a nossa Central da Cidadania, que nesse um ano de funcionamento já atendeu milhares de pessoas. (...) Foram muitas marcas, não no sentido de que não falte, mas graças a Deus a gente conseguiu ao longo desses dois mandato (entregar)"

Na ocasião, vereadores, inclusive de oposição, destacaram o trabalho feito por Antônio Henrique à frente do Parlamento.

Já Gardel Rolim destacou que pretende deixar como marca na sua administração o diálogo - o qual considera uma herança de Antônio Henrique.

Gardel Rolim Presidente eleito da Câmara Municipal de Fortaleza "Nós temos ideias, obviamente, mas o momento é de fazer um diálogo com os vereadores, com os servidores experientes da Casa, com o atual presidente, para que a gente entenda quais são os projetos que estão em andamento e a gente possa planejar o futuro. Eu tenho construído como minha marca na política o diálogo"

Em toda Legislatura da Câmara, há eleição para a Mesa Diretoria, que é responsável por administrar e secretariar os trabalhos da Casa. A Mesa é eleita por 2 anos, podendo ser reeleita para mais dois.

Além do presidente, que detém o comando da Câmara, inclusive do orçamento da Casa, a Mesa também é composta por vice-presidentes, secretários e vogais.

COMPOSIÇÃO DA NOVA MESA DIRETORA

Presidente: Gardel Rolim (PDT)

1º vice: Paulo Martins (PDT)

2º vice: Renan Colares (PDT)

3º vice: Claudia Gomes (PSDB)

1º secretário: Bruno Mesquita (PROS)

2º secretário: Fábio Rubens (PSB)

3º secretário: Katia Rodrigues (Cidadania)

1º vogal: Ana Aracapé (PL)

2º vogal: Luciano Girao (PP)

3º vogal: Estrela Barros (Rede)