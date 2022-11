Saiba quem são os vereadores que devem compor a nova Mesa Diretora da Câmara de Fortaleza

A chapa que participará da eleição da próxima Mesa Diretora na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) já está formada. O grupo composto por 10 vereadores é o único registrado para concorrer ao comando da Casa na próxima Legislatura. A eleição está marcada para o dia 1º de dezembro.

A chapa é encabeçada pelo vereador Gardel Rolim (PDT), atual líder do Governo na Casa. Outro parlamentar a demonstrar interesse na vaga, Léo Couto (PSB) acabou retirando o nome como possível candidato, ainda na semana passada.

Com isso, a expectativa é que Rolim seja consenso, como já havia adiantado o atual presidente Antônio Henrique (PDT) no início do mês.

Além do comando da Casa, a Mesa Diretora comporta ainda outros nove cargos. Na chapa estão registrados o vereador Paulo Martins (PDT) como vice-presidente, Renan Colares (PDT) como 2º vice e Cláudia Gomes (PSDB) como 3ª.

A função de 1º secretário ficará com o vereador Bruno Mesquita (Pros), tendo Fábio Rubens (PSB) e Kátia Rodrigues como 2º e 3ª secretária, respectivamente. O grupo ainda é composto com os vogais Ana Aracapé (PL), Luciano Girão (PP) e Estrela Barros (Cidadania).

Chapa registrada para a nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Fortaleza

Presidente: Gardel Rolim (PDT)

1º vice: Paulo Martins (PDT)

2º vice: Renan Colares (PDT)

3º vice: Cláudia Gomes (PSDB)

1º secretário: Bruno Mesquita (Pros)

2º secretário: Fábio Rubens (PSB)

3º secretário: Katia Rodrigues (Cidadania)

1º vogal: Ana Aracapé (PL)

2º vogal: Luciano Girão (PP)

3º vogal: Estrela Barros (Rede)