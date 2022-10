Eleito deputado, presidente da Câmara de Fortaleza defende consenso para escolher sucessor

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Antônio Henrique (PDT), deverá atuar internamente para que haja um consenso entre os vereadores na escolha do próximo a comandar a Mesa Diretora. Nos bastidores, porém, a expectativa é de que haja mais de uma candidatura ao cargo. A declaração foi dada em entrevista coletiva nesta terça-feira (4), primeira dia de sessão na Casa após as eleições.

Eleito deputado estadual, Antônio Henrique cumpre o segundo mandato consecutivo na Presidência da Casa até o fim do ano. Ele foi escolhido por unanimidade pelos colegas nas duas vezes em que foi indicado como presidente, em 2017 e em 2021.

“Eu espero que ela (a escolha) seja consensual assim como foi nas duas últimas eleições quando eu fui conduzido à Presidência. Nós vamos conseguir construir um consenso”, disse o presidente.

Via de regra, o Presidente da Câmara é escolhido através de votação e vence pela maioria dos votos dos vereadores. Quando há apenas uma candidatura, ainda há votação por protocolo.

Há, no entanto, uma perspectiva ainda informal de que outro nome possa disputar a vaga. Nos bastidores e em modo reservado, vereadores afirmam que Léo Couto (PSB) também é cotado.

Legenda: Vereador Léo Couto (PSB) é um dos cotados para concorrer ao cargo de Presidente da Câmara Foto: Érika Fonseca

O vereador é ex-vice-líder do Governo José Sarto (PDT) na Casa e foi destituído da função após declarar apoio à eleição de Elmano de Freitas (PT) ao Governo do Estado. Seu partido apoiou Roberto Cláudio (PDT), que terminou em terceiro lugar.

Questionado se pretende disputar a Presidência, o parlamentar afirmou que ainda não há decisão nesse sentido.

Vereadores avaliam que o prefeito José Sarto (PDT) deverá indicar um nome para disputar a presidência. O Líder do prefeito na Casa, vereador Gardel Rolim (PDT), defende que o indicado seja do PDT.

“Temos a maior bancada, com 10 parlamentares. É natural que haja essa escolha dentro do partido”, disseo líder do Executivo.

A eleição para a Mesa Diretora ocorre sempre na primeira sessão do mês de dezembro, e está marcada para o dia 1º. O presidente, vice-presidente e demais membros assumem no dia 1º de fevereiro do ano seguinte.