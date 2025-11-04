Vereadores de Fortaleza e deputados cearenses prestam minuto de silêncio pela morte de Janne Ruth

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) prestaram, durante a sessão desta terça-feira (4), um minuto de silêncio pela morte de Janne Ruth, bailarina, professora de dança e criadora do Festival Internacional de Dança de Fortaleza (Fendafor).

A proposta de homenagear a artista foi deliberada no Plenário 13 de Maio após solicitação do deputado estadual De Assis Diniz (PT). Já no Legislativo municipal, o pleito foi apresentado pelo vereador Raimundo Filho (PDT).

Janne Ruth tinha 63 anos e morreu nesta segunda-feira (3), em Fortaleza. Baiana do município de Vitória da Conquista e radicada no Ceará, ela passou por tratamento de câncer nos últimos meses e faleceu em decorrência da doença.

Veja também PontoPoder Léo Suricate deixa a Alece e Professora Zuleide assume vaga na licença de Renato Roseno PontoPoder Câmara de Fortaleza realiza minuto de silêncio pela morte do humorista Augusto Bonequeiro

Além da carreira artística, a homenageada concorreu em quatro eleições para os cargos de vereadora e deputada estadual — 2006, 2008, 2022 e 2024. Na última corrida eleitoral, ela disputou uma vaga na Câmara de Fortaleza pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) e ficou na suplência, após obter 519 votos.

Seu contato com a dança iniciou em 1966, aos quatro anos, em Salvador. No ano seguinte, mudou-se com a família para Fortaleza por conta do trabalho do pai. Na capital cearense, aprofundou o contato com a arte a partir de experiências de formação em dança.

Nos anos 1970, por exemplo, ela estudou sob a orientação do professor e bailarino Hugo Bianchi, concluindo a formação em 1979. Já entre 1975 e 1985, foi aluna e, depois, professora na Escola de Dança Dora Andrade.

Ao longo da década de 1980, a bailarina teve marcos importantes na trajetória artística. Em 1981, por exemplo, inaugurou a Escola de Dança Janne Ruth. Já em 1988, foi uma das fundadoras do coletivo Grupos Permanentes de Dança do Ceará (GEPEDANCE) e do Fórum Estadual de Dança do Ceará.

A artista também fundou a Companhia de Dança Janne Ruth, em 1991, e o Grupo Bailarinos de Cristo Amor e Doações, em 1994. Em diferentes frentes, apostou em projetos de cunho social, atendendo crianças, jovens e adolescentes de comunidades da Capital.

Em aliança com a dança, inclusive, Janne buscou alargar o escopo de atuação e se formou em Serviço Social em 1997.

A trajetória de atuação como coreógrafa e professora culminou em outro importante projeto idealizado por ela: o Festival Internacional de Dança de Fortaleza (Fendafor), que chegou aos 25 anos de história em 2025.